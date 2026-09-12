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藍白合首場大造勢 蔣萬安：過去反惡罷、護食安「並肩作戰」

記者林佳彣楊正海／台北即時報導
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台北市首場藍白合大造勢今登場，市長蔣萬安上午首度為民眾黨議員參選人張志豪站台。(...
台北市首場藍白合大造勢今登場，市長蔣萬安上午首度為民眾黨議員參選人張志豪站台。(記者林佳彣／攝影)

台北市首場藍白合大造勢今登場，市長蔣萬安上午首度為民眾黨議員參選人張志豪站台，除了推崇問政成績，蔣萬安也提起過去反惡罷、「毒油案」守護人民食安，北市議會民眾黨團的夥伴，曾「給予我們力量、並肩作戰」一起站上街頭。

蔣萬安指出，今天要跟大安文山的鄉親懇託，全力支持優秀的議員張志豪，今年的選舉不只是對台北市政願景的選擇，更是為台灣的善良，勇敢站出來，讓優秀張志豪繼續在台北市議會，和台北市政府、台北隊繼續並肩作戰，為所有的市民來打拼。

蔣萬安也強調，民眾黨團所有的夥伴，不只在議會的問政、地方的服務，在許多大事大非、為台灣民主自由法治的堅定立場，都勇敢的站出來，所以包括基隆當時反罷免，一起努力守護謝國樑市長，讓他現在的市政能夠持續往前。

蔣萬安也說，去年兩次的反惡罷，所有民眾黨團的夥伴，給予力量、並肩作戰，也看到張志豪挺身而出，守住賴士葆委員，32比0的戰果，更在7月25日守護人民的食安，一起站上街頭，向總統府、向行政院發出怒吼，「這就是我們共同努力的目標」守護人民的食安。

民眾黨主席黃國昌指出，張志豪在「民眾台北隊」中，真的是一位大哥，不是因為他年紀大，而是因他承擔了最多的責任，在鎂光燈前面，他或許不是最耀眼的那一個，但絕對是在幕後默默付出最多的那一個。

黃國昌表示，張志豪曾經是「熱血機長」，也看到他在台北市議會專業問政以外，特別是警消朋友的合法權益，都站在第一線，民眾黨在幫警消爭取權益的過程當中，每一次並肩作戰，自己只要往旁邊一看，站的一定是張志豪。

精華 FAQ

  • 活動主軸是替民眾黨議員參選人張志豪造勢，並凸顯藍白在台北市政與重大議題上的合作關係，同時訴求選民支持延續這種合作模式。

  • 蔣萬安提到民眾黨團曾在反惡罷、基隆反罷免及守護食安等議題上與藍營並肩作戰，包含支持謝國樑、守住賴士葆，以及在7月25日上街抗議。

  • 黃國昌表示，張志豪在「民眾台北隊」中像大哥一樣，雖未必最受鎂光燈關注，卻是承擔責任最多、在幕後默默付出最多的人，也常在警消權益等議題上並肩作戰。

蔣萬安

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