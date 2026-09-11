「感受滿滿新潮流」激對立？蔣萬安反嗆沈伯洋「雙城破口」才是貼標籤

台北市長蔣萬安上午參加台北市首場藍白合大造勢受訪。(記者林佳彣／攝影)

選戰升溫，台北市長蔣萬安 近來頻遭對手陣營批評，昨天他反駁沒有迴避「洋流」，只感受到滿滿的「新潮流」，遭民進黨台北市長參選人沈伯洋 反批貼標籤、激起對立。蔣萬安今反嗆，說雙城論壇 是破口、滲透才是才是亂貼標籤。

蔣萬安昨到市議會總質詢，針對媒體人說他習慣抱著厚厚一疊資料，被質疑演戲，沈伯洋也說「可能是喜歡紙的觸感」。蔣萬安回應時說，有人說他「面腔歹看」，也有人說他迴避「洋流」，其實沒有，「我只感受到滿滿的新潮流。」

蔣萬安上午參加台北市首場藍白合大造勢受訪，媒體提問「感受到滿滿的新潮流」被沈伯洋指為「貼標籤、激起對立」，蔣萬安先說，「新潮流」是算貼標籤嗎？他覺得說雙城論壇是破口、是滲透，才是亂貼標籤。

另外，蔣萬安長子交換學生，台北市研考會主委殷瑋昨質疑監察院現在沒院長、沒監委，發給台北市教育局的先行調查公文「是誰代行」？監察院昨晚回應，正副院長出缺期間，院內仍有必要處理例行行政事務及對外公文往來，已於7月31日修正「監察院各類文件蓋用印信及簽署注意事項」，明定正副院長同時出缺時，應由院長署名之公文，除註明院長出缺外，蓋用「監察院條戳」，均有其法規依據及相關前例可資依循。

對此，蔣萬安指出，他說過監察院有其法定職權，也很清楚應該要怎樣來行使，所以，還是強調一句話「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」。