最後一刻 卓榮泰副署無人機條例 藍要求另8案也盡速處理

政院不副署法案 製表／李人岳

趕在最後一刻，行政院昨宣布院長已副署立法院8月27日三讀的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，賴清德總統說，政府推動無人載具發展的決心很清楚；行政院長卓榮泰 表示，國防安全與產業發展不能等，衡量法案內容並未違憲，因此在法定期限內副署。國民黨主席鄭麗文 表示，過去卓榮泰動輒以「不副署」架空國會三讀法律，不斷製造憲政衝突，是政治僵局的罪魁禍首，如今願意副署，只是行政院停止專斷、回歸憲政秩序的第一步，其餘八案也應盡速依法處理。

無人載具條例初審階段，包括政院、在野黨團及個別立委等不同版本引發激烈爭辯，最終三讀的已是朝野達成共識的版本。尤其在野黨最後將2400億元(台幣，下同，約75.8億美元)、每年400億上限取消，行政部門可視需要增編預算；條文也賦予國防部對於軍事相關事項及採購的主導地位，已是行政部門及民進黨團可接受底線。

行政院長卓榮泰副署立法院通過的在野黨版無人載具條例，引發外界質疑雙標，但政院此次願意副署，早有跡可循，主因是立院取消預算「天花板」並明訂國防部在軍用無人機 採購的主導權，已是朝野都能接受的共識。

綠營內部也評估，美方對台灣發展無人機有高度期待，不太可能讓無人機議題落入憲政僵局，更不在意是以什麼預算方式編列，都促使政院接受副署法案。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，過去綠營一再痛批在野黨版本的無人載具條例將增加國家支出違法違憲，如今卻依法副署，讓這些謠言不攻自破。他批賴政府踐踏民主法治到無以復加，卓榮泰不是「憲政守門員」，是僭越司法權、架空立法權的「憲政關門員」。

賴清德總統昨視察國軍台南無人系統訓練指揮部時表示，發展無人載具對台灣強化防衛韌性、提升不對稱戰力非常重要，政府推動無人載具發展的決心很清楚。

賴總統指出，從俄烏戰爭到中東區域衝突，無人機協助部隊更快速掌握戰場資訊，也進行偵察、監視及精準打擊，正改變部隊作戰方式。

卓榮泰則說，「政院要Ａ，立院給Ｂ」，但國防安全與產業發展不能等，行政院衡量通過的條例內容，由經濟部主導產業發展、國防部主導軍事採購跟國防軍工需求，2400億元分為六年執行且可由行政院視需要增加，這應只列為「建議」性質，並無違憲或違法。他也盼立院盡速通過559億元追加預算。

卓揆不副署國會法案累計八案，政院秘書長張惇涵說，無人載具條例的副署是「有所為」，「有所不為」的是仍會捍衛預算權、政策形成權和守護國家機密。

無人機採購回歸年度預算編列，張惇涵舉大聯盟球星大谷翔平為例說，頂級球星要用長約簽下來，以年度預算編列「形同每年一簽大谷翔平」，每一年他都會成為自由球員，想網羅他的球隊就必須更早洽談談定合約。

張惇涵用大谷翔平應簽長約比喻無人機應編特別預算，陳清龍批評根本不倫不類，無人載具技術迭代更新極快，若用特別預算一次簽下長約，無法滿足作戰所需，才是真正減損國軍戰力。

賴清德總統11日視察國軍台南無人系統訓練指揮部，強調政府推動無人載具發展的決心很清楚。（記者周宗禎／攝影）