無人機特別委員會成太上皇？政院握最後主導權
行政院長卓榮泰副署在野黨版無人載具發展條例，條例明定需成立「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」，立法院各黨派推派的代表占一半以上，綠營曾質疑將成「太上委員會」。不過，專家指出，戰略委員會外部委員由立院朝野黨團推薦、主管機關遴聘，行政院仍掌握最終主導權。
政院秘書長張惇涵昨表示，政院堅持國家機密必須要受到最嚴密保護。他特別點名法案規定設置的「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」，強調國防事項由國防部主責，而戰略特別委員會由經濟部辦理，委員會將以產業發展為主軸，應由國防專業決定的必須回歸國防專業，尤其涉及國家機密、軍事部署、資訊、供應鏈安全的重要事項，一定會以最嚴格標準把關。
民進黨中央曾質疑，戰略委員會的成員必須由立法院各黨團推派的代表占一半以上，但沒有明確的基本安全查核條件，卻能代表朝野黨團對行政院、國防部指指點點，並公開資訊，質疑「太上委員會」指揮國防的合理性。
專家稱，條例明定「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」委員15至19人，行政院副院長兼任主委，委員包括相關機關首長兼任，並由主管機關遴聘立院各黨團推薦之學者專家，遴聘委員不少於委員總數二分之一。
針對行政院昨副署無人載具產業發展條例，國民黨立院黨團質疑，政院為何仍拒副署「兒少未來帳戶條例」等八案？卓榮泰自創「超級行政否決權」，大吃「憲法自助餐」，已成憲政怪獸，呼籲卓榮泰盡速副署，落實依法行政並尊重國會監督。
目前還在等待卓榮泰副署的三讀法案除了兒少帳戶，還包括財政收支劃分法、國軍老舊眷村改建條例、黨產條例、衛星廣播電視法、立法院組織法、有線廣播電視法、廣播電視法。
因條例要求成立的戰略特別委員會中，立法院各黨團推派代表占比高，民進黨擔心其可對行政院與國防部公開指導，甚至碰觸國防與機密事項，因此質疑它可能凌駕行政體系。 專家指出，條例雖設特別委員會，但委員包括相關機關首長兼任，外部委員仍由主管機關遴聘立院各黨團推薦的學者專家，且遴聘委員至少占一半以上，因此行政院在制度上仍保有最終主導空間。 國民黨質疑卓榮泰既副署無人載具條例，卻仍拒副署兒少未來帳戶條例等8案，批評他自創「超級行政否決權」、大吃「憲法自助餐」，要求盡速副署以落實依法行政並接受國會監督。
精華 FAQ
因條例要求成立的戰略特別委員會中，立法院各黨團推派代表占比高，民進黨擔心其可對行政院與國防部公開指導，甚至碰觸國防與機密事項，因此質疑它可能凌駕行政體系。
專家指出，條例雖設特別委員會，但委員包括相關機關首長兼任，外部委員仍由主管機關遴聘立院各黨團推薦的學者專家，且遴聘委員至少占一半以上，因此行政院在制度上仍保有最終主導空間。
國民黨質疑卓榮泰既副署無人載具條例，卻仍拒副署兒少未來帳戶條例等8案，批評他自創「超級行政否決權」、大吃「憲法自助餐」，要求盡速副署以落實依法行政並接受國會監督。
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