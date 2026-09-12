北北基桃藍白合大造勢 蔣萬安首度為白營議員參選人站台

台北市首場藍白合大造勢12日登場，市長蔣萬安(前左)首度為民眾黨議員參選人站台。（本報資料照片）

藍白合一起走！台北市首場藍白合大造勢今登場，市長蔣萬安 首度為民眾黨議員參選人站台。桃園市長張善政 今也將與民眾黨主席黃國昌合體為白營議員參選人站台。台中市長盧秀燕 也與民眾黨新北、基隆市議員參選人同框掛看板。

新竹縣藍白合破局，不影響其他縣市藍白合作，盧秀燕昨受訪強調，團隊合作不是只有嘴巴說說，只要能促進合作，她會繼續努力。黃國昌昨表示，他傳訊息感謝盧秀燕，盧也回覆「大家一起努力」。

北市首場藍白合大造勢今登場，民眾黨議員張志豪競總成立，蔣萬安首度為民眾黨參選人站台，黃國昌也將出席。桃園市長張善政今也將與黃國昌合體，為民眾黨桃園市議員參選人周曉芸、林晏良等人站台。

盧秀燕與民眾黨基隆議員參選人李文耀合體看板近日曝光，盧先後與民眾黨新北市議員陳世軒、基隆議員參選人黃申棟看板同框。李文耀妻子為媒體人錢怡君，曾擔任盧秀燕小內閣市政顧問，盧主動關心選情，也促成藍白合體看板。

盧秀燕昨表示，與友軍合掛看板，就是促進團結最好方法之一。黃國昌昨說，為了讓台中更好、讓台灣更好，會繼續建立合作。他向盧市長傳訊息，特別感謝盧支持民眾黨台中的參選人，甚至與民眾黨基隆議員參選人「同框」看板；盧回覆「這是應該的，大家一起努力」。

不過，國民黨台中市黨部昨發給黨員一封公開信，提醒全體黨員不得以任何形式，為非國民黨提名的參選人輔選或擔任競選幹部。盧秀燕與白營參選人同框或站台，是否違反黨紀？國民黨台中市黨部副主委陳明振說，藍白合是在市長選舉層級，針對多席次的議員等選舉，各政黨各自努力，爭取最大席次；黨部不干涉市長與外縣市參選人同框或輔選，如果在台中市應盡量避免，除非有其必要性，可提前向黨部說明。