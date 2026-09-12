新聞評論╱綠步步進逼 藍卻還在自亂陣腳

徐欣瑩（中）作風多次遭挑戰，不僅黨內與初選對手陳見賢的裂痕未見修補，如今更被白營扣上不誠信大帽，也讓新竹縣在今年選舉成為變數與關注焦點。(本報資料照片)

地方選舉剩不到80天，國民黨選情遭遇多股亂流。彰化、新竹兩縣提名鬧家變，竹北市長提名則引爆藍白衝突；而目前藍營執政的嘉義市和宜蘭，也在藍白合下出現鬆動跡象。「竹北效應」是否外溢，不容樂觀。反觀民進黨 靠著執政優勢和司法工具步步進逼，包括出動國家機器圍攻台北市長蔣萬安 ，行政院更追加6000多億台幣(約190億美元)預算要和在野黨在立院對決，情勢相當險峻。

蔣萬安之子當國際交換生，遭國教署、廉政署、監察院接力圍剿。賴政府試圖羅織蔣萬安「利益衝突」罪名，目的除將他困在台北市，削弱其輔選能量；長遠算計在謀殺其政治人格，幫賴清德連任之路清除障礙。此外，行政院繼續開闢總預算戰場，藉此消耗藍白戰力。卓榮泰將今年總預算被刪項目，用追加方式捲土重來，目的在為地方大選澆油點火。其中，不少追加項目綁定社福預算，要誘使藍白陣營再犯下「大砍弱勢生計」的錯誤，自傷選情。其用心險惡，在野黨必須智巧以對。

民進黨將15歲少年綁上烽火台，又利用國會作為大選火藥庫，在在都在藉仇恨動員取勝。如此無視人權法治，不在乎選民觀感，一心只為掌權，令人心寒。賴清德能否順利連任，取決於此次地方選舉，必然處心積慮不擇手段。綠營派系雖為提名及資源分配累積不少矛盾，然而，總是有人補位凝聚團結。

蔡英文半年來奔走全台，不分派系地拉抬綠營候選人聲勢。南北看板上，蔡英文多於賴清德，固反映兩人聲望落差；但對賴清德而言，蔡英文能攻取中間選票使選票最大化，贏得難看也是贏。

反觀國民黨，在野超過十年，政治資源日漸稀薄，但有沒有足夠的追求勝選之堅決意志呢？在賴清德的獨斷意志下，民進黨早早完成提名作業；而國民黨面對彰化、新竹等多地的提名紛爭，卻任其悶燒，坐視裂痕擴大。彰化魏平政非僅沒得到縣長王惠美的加持，地方三大家族也作壁上觀；至今只見藍營槍口朝向王惠美，幾未見對綠營開砲。

新竹縣的問題在，徐欣瑩與陳見賢在初選未能整合，如今徐欣瑩更為竹北市長人選與民眾黨槓上，撕開藍白合破口。選情變生肘腋，卻不見藍營黨中央出面或私下介入化解，反而小道消息不斷拱火。其他藍白合作縣市雖堅守初衷，但止損效果有限。畢竟，多數縣市是由藍綠對決，白營支持者若離心，影響不容小覷。

藍營號稱有四大「太陽」及諸多「大老」，但遇上暗礁亂流，卻像家裡沒大人。黨中央、國會領袖與地方首長之間缺少協調，面對綠營動用國家機器打殲滅戰，缺乏主動出擊或迎擊的統合戰力。藍白合作的破口應優先修補，安定軍心和支持者；黨中央只會「下令協調」沒用，必須承擔責任有所取捨。

藍白合的目標在追求總席次擴大，此際相互禁止助講站台，其實是內耗。國民黨尤其不要忘記，2014四年的地方選舉，在野的民進黨因蔡英文堅持禮讓第三勢力，才得以擴大中間選票，取得兩年後總統大選過半。若沒有大局觀點，極可能贏小輸大。在野黨的角色固在制衡，但藍營過度依賴國會衝突堆疊聲量，不利爭取中間與青年選民。距大選只剩兩個多月，立院黨團不應再發生「傷敵一千、自損八百」的魯莽攻防。

最近政治肅殺氛圍再現，藍白若分裂而失江山，賴清德路線將更肆無忌憚。三年前藍白失合，導致台灣走向少數獨裁；去年藍白合作，擊潰大罷免。今年形勢已無退路，國民黨和民眾黨都別再作出親痛仇快的蠢事。(轉載自聯合報社論)