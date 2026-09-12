我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

黑白集／補助大禮包成選舉供品 誰真的在乎少子化？

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
少子化已成國安問題，政府大撒幣卻未解決問題。示意圖。（記者曾原信／攝影）
少子化已成國安問題，政府大撒幣卻未解決問題。示意圖。（記者曾原信／攝影）

對於少子化，大家恐怕早都心涼了。內政部每月仍行禮如儀地公布數字，8月新生兒是7492人。你若不曉得這數字是什麼意思，簡單地說，比起10年前，每月出生數直接減少1萬人。

都說少子化是國安問題，但誰真的在乎呢？賴總統5月才端出超級大禮包，要撒3800億元（台幣，下同）補貼，用「18招」協助2770萬人次。當數字誇張到如此眼花撩亂的地步，把生養、托育、職場、居住減壓都打成一包；不難想見這禮包只是個選舉供品，跟救生育沒太多關係。

政府大撒幣，看在許多婚育期的年輕人眼裡，只是食之無味的雞肋，但趁機猛撈的也不乏其人。上個月，澎湖爆發了「小孩養小孩」的悲慘故事：年約50的父母連生了13個孩子，父母都長居台灣，母親更把孩子的補助帳戶和身分證都帶走；留下8名未成年孩子，只能由剛成年的兄姊打工照顧。這種人間慘劇，不正是胡亂撒錢的政府造成的嗎？

不算賴政府的3800億，從2016至今，政府在少子化對策上已投入近7000億經費，台灣人口的黑洞卻愈補愈大，但民進黨在乎嗎？賴政府反中大肆採購武器，四布疑雲抓共諜整陸配，出動國家機器迫害異己，對合法選舉產生的立委發動大罷免，把高科技人才成批送去美國。這種國家，年輕人會有敢生育的幸福感才怪！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章認為這套高達3800億元的補助大禮包，看似涵蓋生養、托育與居住減壓，實際上更像是選舉供品，重點不在根治少子化，而在政治宣傳。

  • 文中指出內政部8月新生兒只有7492人，和10年前相比每月出生數直接少了1萬人，顯示台灣出生人口持續萎縮，少子化已相當嚴峻。

  • 作者引用澎湖「小孩養小孩」的悲慘案例，批評有人利用補助制度趁機獲利，認為政府胡亂撒錢不但沒解決問題，反而可能製造新的家庭與照顧危機。

內政部

上一則

新聞評論╱綠步步進逼 藍卻還在自亂陣腳

下一則

觀察站/一杯咖啡 國安風險勝小米大疆？

延伸閱讀

少子化大禮包補助無效 台灣人口連32月負成長

少子化大禮包補助無效 台灣人口連32月負成長
撒錢催生「讓少子化成功」 政府看不到問題核心

撒錢催生「讓少子化成功」 政府看不到問題核心
新聞評論／選舉選到沒人性 將讓選民反感

新聞評論／選舉選到沒人性 將讓選民反感
8年無腦補貼6000億難阻生育率下滑 藍委籲開國是會議

8年無腦補貼6000億難阻生育率下滑 藍委籲開國是會議

熱門新聞

妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄