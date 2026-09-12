黑白集／補助大禮包成選舉供品 誰真的在乎少子化？

少子化已成國安問題，政府大撒幣卻未解決問題。示意圖。（記者曾原信／攝影）

對於少子化，大家恐怕早都心涼了。內政部 每月仍行禮如儀地公布數字，8月新生兒是7492人。你若不曉得這數字是什麼意思，簡單地說，比起10年前，每月出生數直接減少1萬人。

都說少子化是國安問題，但誰真的在乎呢？賴總統5月才端出超級大禮包，要撒3800億元（台幣，下同）補貼，用「18招」協助2770萬人次。當數字誇張到如此眼花撩亂的地步，把生養、托育、職場、居住減壓都打成一包；不難想見這禮包只是個選舉供品，跟救生育沒太多關係。

政府大撒幣，看在許多婚育期的年輕人眼裡，只是食之無味的雞肋，但趁機猛撈的也不乏其人。上個月，澎湖爆發了「小孩養小孩」的悲慘故事：年約50的父母連生了13個孩子，父母都長居台灣，母親更把孩子的補助帳戶和身分證都帶走；留下8名未成年孩子，只能由剛成年的兄姊打工照顧。這種人間慘劇，不正是胡亂撒錢的政府造成的嗎？

不算賴政府的3800億，從2016至今，政府在少子化對策上已投入近7000億經費，台灣人口的黑洞卻愈補愈大，但民進黨在乎嗎？賴政府反中大肆採購武器，四布疑雲抓共諜整陸配，出動國家機器迫害異己，對合法選舉產生的立委發動大罷免，把高科技人才成批送去美國。這種國家，年輕人會有敢生育的幸福感才怪！（轉載自聯合報）