交換生案 蔣萬安證實監院發公文調查

台北市政委會主委殷瑋（右）上午接受中廣新聞網「千秋萬事」代班主持人尹乃菁訪問。（取材自「千秋萬事」直播畫面）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安長子交換生補助資格遭質疑後，蔣萬安證實監察院已發文調查；監院強調依法啟動先行調查，殷瑋則質疑無監委時公文由誰決行。

台北市長蔣萬安 長子取得北市國際交換學生補助資格遭質疑是否違反公職人員利益衝突迴避法，監察院日前澄清，是啟動先行調查程序，絕無政治考量。但蔣萬安昨證實，監院確實有來文調查；台北市研考會主委殷瑋表示，連監委都沒有，「公文怎麼寫啊？」

本報系聯合報報導，針對蔣萬安長子蔣得立取得北市國際交換學生資格，藍營質疑監察院在「無監委」空窗期，派員致電北市府關切，批評是「國家機器介入」，監察院則澄清，全案依公職人員利益衝突迴避法啟動「先行調查程序」主要是釐清計畫決行層級與是否依法進行身分揭露。

殷瑋接受中廣新聞網「千秋萬事」代班主持人尹乃菁訪問時指出，「我們收到的消息，監察院應該是來了公文」之前監察院說是一個專員打電話，是一個先行查調程序，可能是一個非常專業的「術語」。

殷瑋說，之前監察院說是一個「先行查調」程序，大家已經質疑徐佳青和陳明文的案例速率，當行政院昨天參戰的同時，監察院也「加碼」。

殷瑋也質疑，在沒有監委的情況下，職權怎麼去定？這個公文誰發？一般來說應該要有監察院的章吧？蓋個「誰誰誰」，通常監察院的代表是院長，但現在不要說院長了，連委員都沒有，在這情況下，公文怎麼寫啊？沒有院長，一定是代行或決行，最有可能應該是秘書長，但到底是誰去決行？

台北中國時報報導，殷瑋指出，監察院對於一些已經存在許久的案子，當初到底有還是沒有處理？花了多少的時間？外界也舉例，像是徐佳青因安排兒子參與「僑青東沙體驗營」活動，違反「公職人員利益衝突迴避法」一案，還有前綠委陳明文因以兒子、現任立委陳冠廷名義經營「永財畜牧場」，並向農委會申請補助時也未揭露關係。

殷瑋質疑，相較之下，監察院一聽到有輿情消息，就馬上開始打電話做先行查調？現在連公文都來了，當行政院參戰的同時，監察院也加碼，「到底是什麼樣的標準？」

監察院解釋，正副院長出缺期間，院內仍有必要處理例行行政事務及對外公文往來，爰於「監察院各類文件蓋用印信及簽署注意事項」明定，正副院長同時出缺時，應由院長署名之公文，除註明院長出缺外，蓋用「監察院條戳」，此均有其法規依據及相關前例可資依循，以維持機關公文處理正常運作。