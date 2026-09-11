高金素梅前主任棄保潛逃 涉收陸資發展組織 2助理收押

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑（前）棄保潛逃遭通緝。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 高金素梅前主任張俊傑涉收受陸資發展組織並涉及多起助理費與詐領案件，獲准交保後於6日棄保潛逃，法院並沒入1000萬保證金。

立法委員高金素梅 國會辦公室前主任張俊傑，為高金涉貪案核心角色，6日棄保潛逃。台灣高等檢察署昨指出，張涉收受中國大陸資金在台發展組織，8日緊急收網，通知高金前公費助理林怡君、時任國會辦公室主任陳智葟到案，檢方9日複訊後向台灣高等法院聲押禁見獲准。

台北地檢署今年2月指揮調查局國安站搜索高金素梅住處及國會辦公室，但高金涉貪案起訴時未提國安部分，僅張羈押滿4個月，涉詐領補助逾933萬元(台幣，下同)等案求刑16年。

高院裁定指出，林怡君、陳智葟涉犯國安法為大陸地區操縱及發展組織等罪，犯罪嫌疑重大，且涉犯最輕本刑5年以上之罪，有事實足認有逃亡、串證及滅證之虞，無其他手段可替代羈押，自9日起羈押禁見2個月。

陳智葟2013年間因女兒出生停止立院職務，涉找人頭申報公費助理，並以國會辦公室名義製作申請育嬰留職停薪公文，再向勞保局詐得育嬰留停津貼15萬餘元，北檢依詐欺取財罪起訴。

北檢查出高金指派林怡君處理部落行銷公司人事支出，2014年2月起，林女薪資每月調升1萬8500元，隔年10月透過張俊傑等人，以林母為人頭申報公費助理，詐領54萬助理費。

北檢曾查出，張俊傑2009年起至前年，透過女兒雲雅舜名義從香港匯回大量美金，換算約台幣1億2000萬餘元。原住民多族群文化交流會曾於「88風災」期間接受國台辦捐贈人民幣2000萬元，張曾受邀北京奧運開幕式。檢方聲請續押，移審庭法官裁定1000萬交保、以電子手環科控。

台北地院9月1日行準備程序，張的律師團質疑國安局「國安監聽」高金素梅案相關被告達14年，今年才發動搜索，批檢調蒐證程序有疑義。

張6日棄保潛逃，法官昨傳具保人、張的外甥女劉孟宜，她稱1日張出庭時曾關心肺癌回診問題，之後未再聯絡；法官裁定沒入1000萬保證金。

張的律師李岳洋昨表示，開庭主張「國安監聽」無證據能力，張曾表示「這個官司可以打」，對訴訟有信心；律師林譽恆提及4日曾整理國安監聽的最高法院法律意見給張，張淡回「收到」，之後未再聯絡。