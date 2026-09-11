新聞眼/改革體壇 李洋不能只當救火員

台灣選手因體操協會「單方面棄賽」失去世錦賽機會，外界喊話運動部長李洋出面。(記者曾思儒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 運動部成立1年後，體壇仍頻傳協會失誤與爭議，從報名、賽程到選手參賽權益皆受衝擊，外界要求李洋不能只做救火員，必須推動制度改革。

運動部去年9月9日掛牌上路，並由高人氣的「金牌部長」李洋 掌舵，當時各界無不期盼這股新氣象能撕下傳統體育署時代的弊病標籤。但一年飛逝，回頭檢視周年成績單，體育行政與各單項協會卻依然陷在「出包、澄清、再檢討」的惡性循環，讓當初改革熱情漸被現實磨耗。

過去一年，體壇紛擾未曾停歇，選手們點滴在心頭。籃球協會發生世界盃 資格賽漏報名的行政失誤、瓊斯盃爭議賽程引起國內外球迷與球隊指責、輕艇水球國手宋雋熙遠征世錦賽前卻爆發經費籌措爭議，乃至近期體操協會未徵詢體操選手潘采宸、李佳蔚意願，即逕行放棄世錦賽遞補資格。一樁樁涉及選手權益與國家榮譽的事件接連爆發，一次次重創基層選手的信任。

潘采宸阿嬤痛哭說，孩子努力13年、開刀三次，「為什麼一點機會都不給孩子，這個協會病了嗎？」阿嬤的眼淚道盡委屈，也讓各界不捨。運動部表示已採取懲處措施，將依法扣減協會補助款，但「斷糧」治標不治本，縮減經費還可能變相處罰選手。

面對各項爭議，運動部固然在第一時間出面，企圖扮演「消防隊」角色，但被動的滅火與公文往來，並無法根治協會內部長期的制度沉痾。

李洋雖獲賴清德總統青睞，但這場世錦賽風波背後也不乏政治訊號。綠營民代喊話運動部介入處理，賴清德擔任副總統時的辦公室主任陳文彬更點名李洋奮力整頓這些協會，「從高低槓上摔下的不是在餐廳應酬的大人，在地板翻滾摔傷的不是那些偽造文書、用人頭掛名選理監事的會員。」運動部若不能保障選手權益，背後恐暗藏項莊舞劍之意。

當金牌光環逐漸退去，運動部若無法拿出實質改革手段，僅停留在溫情喊話層面，各界對改革的期望將化為烏有，如何從「救火員」轉型為「興革者」，將是李洋最嚴峻的考驗。