新聞眼／用肺發電難停 貶盧秀燕能拿回台中？

中火有兩部新燃氣機組要上線，希望中市府核發操作許可執照，盧秀燕（中）表示支持國家電力發展，但也要求減煤拆煤。（記者黃寅／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 中火燃氣機組上線與燃煤拆除許可陷入中央地方角力，盧秀燕要求1比1同步發照，台電卻稱僅限一期承諾，讓台中空汙與政治攻防再度升溫。

經濟部審核中火燃煤機組拆除許可執照，台中市長盧秀燕 日前視察中火並宣布燃氣許可與拆煤許可須兩張執照1比1發放，但依台電時程來看，根本是不可能的任務。台電無視去年立法院「2028無煤中火」決議，看來這次又要和地方政府火車對撞。民進黨 在中火議題持續失分，賴清德 再怎麼貶損盧秀燕，恐怕也拿不回這個搖擺州。

盧秀燕指中火有兩部新燃氣機組要上線，希望市府核發操作許可執照，市府支持國家電力發展，但也要求減煤拆煤，還中部藍天，讓民眾不要再「用肺發電」，依市府與經濟部協議，當燃氣機組上來，燃煤機組一定要一比一拆除，市府發放燃氣許可，經濟部須同步發放拆煤許可。

不過，台電並不認帳，指2018年中火推動1期新燃氣機組更新計畫，2021年時任經濟部長王美花與台中市府協調決定拆除燃煤1、2號機組及1根煙囪，燃煤3、4號機轉備用，當時尚未提出2期計畫，2期計畫是2031年至34年4部新燃氣機組陸續上線，屆時將逐步拆除燃煤3、4號機，5至10號機逐年轉緊急備用機組。

當年王盧確實有達成協議，而且王也答應「增一拆一」，台電的解讀是僅針對一期計畫的拆除承諾，但盧與台中市府解讀為「整個中火未來一律適用的原則」，這也是為什麼現在雙方陷入各執一詞、互卡執照的癥結。

去年6月3日於立法院通過2028無煤中火決議，但經濟部與台電以「癱瘓國家電力系統」為由反對，若強行在2028年燃煤機組全數除役，國家電力系統將會全面癱瘓，也會連帶嚇跑想進駐台中的高科技產業，使得立院決議形同虛文。

要思考的是，無煤中火、增一拆一，其實不僅是政治訴求。賴政府始終把中火當成政治攻防議題，對地方政府能硬就硬、能軟就軟，達成協議了，事後改口稱只限一期計畫，二期計畫仍依中央遊戲規則；地方對中火開罰，中央就搬出地方制度法撤銷，結果法院也未必認同。民進黨在台中失人心，自林佳龍市長連任失利後，大小選舉都吃癟，中火真成了民進黨罩門？

如果經濟部和台電夠認真，這麼多年過去了，足夠想出一套中央地方都能接受的劇本，在電力供應及反空汙之間找到平衡點，以立法手段綁定備用機制，不讓台電老拿緊急備用口號當重啟通行證，在保留核心機組前提下，以「斷管、斷煤及拔煙囪」安定民心，穩健汰舊換新，提高地方補償與優先布健綠能儲能，才能逐漸消弭強拗中部人用肺發電的批評。