新聞眼／用肺發電難停 貶盧秀燕能拿回台中？
中火燃氣機組上線與燃煤拆除許可陷入中央地方角力，盧秀燕要求1比1同步發照，台電卻稱僅限一期承諾，讓台中空汙與政治攻防再度升溫。
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中火燃氣機組上線與燃煤拆除許可陷入中央地方角力，盧秀燕要求1比1同步發照，台電卻稱僅限一期承諾，讓台中空汙與政治攻防再度升溫。
經濟部審核中火燃煤機組拆除許可執照，台中市長盧秀燕日前視察中火並宣布燃氣許可與拆煤許可須兩張執照1比1發放，但依台電時程來看，根本是不可能的任務。台電無視去年立法院「2028無煤中火」決議，看來這次又要和地方政府火車對撞。民進黨在中火議題持續失分，賴清德再怎麼貶損盧秀燕，恐怕也拿不回這個搖擺州。
盧秀燕指中火有兩部新燃氣機組要上線，希望市府核發操作許可執照，市府支持國家電力發展，但也要求減煤拆煤，還中部藍天，讓民眾不要再「用肺發電」，依市府與經濟部協議，當燃氣機組上來，燃煤機組一定要一比一拆除，市府發放燃氣許可，經濟部須同步發放拆煤許可。
不過，台電並不認帳，指2018年中火推動1期新燃氣機組更新計畫，2021年時任經濟部長王美花與台中市府協調決定拆除燃煤1、2號機組及1根煙囪，燃煤3、4號機轉備用，當時尚未提出2期計畫，2期計畫是2031年至34年4部新燃氣機組陸續上線，屆時將逐步拆除燃煤3、4號機，5至10號機逐年轉緊急備用機組。
當年王盧確實有達成協議，而且王也答應「增一拆一」，台電的解讀是僅針對一期計畫的拆除承諾，但盧與台中市府解讀為「整個中火未來一律適用的原則」，這也是為什麼現在雙方陷入各執一詞、互卡執照的癥結。
去年6月3日於立法院通過2028無煤中火決議，但經濟部與台電以「癱瘓國家電力系統」為由反對，若強行在2028年燃煤機組全數除役，國家電力系統將會全面癱瘓，也會連帶嚇跑想進駐台中的高科技產業，使得立院決議形同虛文。
要思考的是，無煤中火、增一拆一，其實不僅是政治訴求。賴政府始終把中火當成政治攻防議題，對地方政府能硬就硬、能軟就軟，達成協議了，事後改口稱只限一期計畫，二期計畫仍依中央遊戲規則；地方對中火開罰，中央就搬出地方制度法撤銷，結果法院也未必認同。民進黨在台中失人心，自林佳龍市長連任失利後，大小選舉都吃癟，中火真成了民進黨罩門？
如果經濟部和台電夠認真，這麼多年過去了，足夠想出一套中央地方都能接受的劇本，在電力供應及反空汙之間找到平衡點，以立法手段綁定備用機制，不讓台電老拿緊急備用口號當重啟通行證，在保留核心機組前提下，以「斷管、斷煤及拔煙囪」安定民心，穩健汰舊換新，提高地方補償與優先布健綠能儲能，才能逐漸消弭強拗中部人用肺發電的批評。
她主張市府支持電力建設，但前提是新增燃氣機組上線時，燃煤機組也必須同步拆除，避免只增氣不減煤，讓台中民眾繼續承受空汙壓力。 台電指出，先前與台中市府協調的「增一拆一」只針對一期燃氣更新計畫，並非整個中火未來都適用；二期計畫的拆煤時程要到2031年至34年才逐步進行。 文章認為民進黨在中火議題上持續失分，地方與中央互相角力又難有共識，使台中選民對民進黨觀感不佳，賴清德即使貶損盧秀燕，也難因此拿回台中支持。
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她主張市府支持電力建設，但前提是新增燃氣機組上線時，燃煤機組也必須同步拆除，避免只增氣不減煤，讓台中民眾繼續承受空汙壓力。
台電指出，先前與台中市府協調的「增一拆一」只針對一期燃氣更新計畫，並非整個中火未來都適用；二期計畫的拆煤時程要到2031年至34年才逐步進行。
文章認為民進黨在中火議題上持續失分，地方與中央互相角力又難有共識，使台中選民對民進黨觀感不佳，賴清德即使貶損盧秀燕，也難因此拿回台中支持。
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