我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

黑白集／一架無人機就讓清泉崗停擺 曝軍方無能

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
空軍清泉崗基地日前出現無人機，讓機場軍民航班都停擺。（本報資料照片）
空軍清泉崗基地日前出現無人機，讓機場軍民航班都停擺。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

清泉崗因一架無人機停擺，引發外界質疑國軍反制與偵查能力不足，也凸顯軍民共用機場面對FPV無人機時的處置困境。

清泉崗夜空出現無人機，一架小小飛行器，就讓機場軍民航班都停擺。許多民眾都在問：國軍反無人機系統呢？政府正大肆採購並發展無人機，卻連對付一架無人機都沒辦法，也太遜了！

一般空拍機，出廠時就內建「地理圍欄」，結合衛星圖資與所在國家公告的禁航區域，就算操作者想飛進去，機器也不會聽命。但近年新興的FPV（第一人稱視角無人機），所有動作都由玩家決定，電子圍籬對它無效。

那為何無法干擾它，或將它驅離？原因是，FPV可能使用不同頻段的無線電鏈路，而機場是軍民共用，布滿導航及通訊無線電訊號，因此不敢貿然行動。軍方只能通報地方警力協助搜捕，結果一無所獲，連該機什麼型號、誰在操控、是否惡意入侵，一概不知。

這樣的景象，讓人扼腕。賴政府大編無人機預算，一副足以對付大軍來襲之狀；但隨便一架無人機出現，軍方卻束手無策，還得求助地方警察協尋。這要發生在戰場，連敵人在哪都不清楚，談什麼克敵制勝？

清泉崗這一夜，無人機最後消失，操作者也從未找到，狠狠暴露了軍方的無能。如果來者居心叵測，我們也只能等它自動飛走嗎？近幾年政府編列了40億（台幣，下同）反無人機系統，今年又新增187億元；這番雄心壯志，不能只讓百姓看到8架戰機被迫轉降新竹機場的結局。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 因夜空出現無人機後，軍方擔心影響飛航安全，軍民航班因而暫停。事件雖僅涉及一架小型飛行器，卻暴露機場在偵測、應對與排除無人機威脅上的不足。

  • 報導指出，若是FPV無人機，操控方式與頻段可能不同，電子圍籬不一定有效；加上清泉崗是軍民共用機場，周邊有大量導航與通訊訊號，軍方不敢貿然干擾。

  • 批評焦點在於軍方連一架無人機都難以處理，最後只能請地方警力協尋，卻仍找不到機型、操作者與意圖。外界因此質疑，若在戰場上遭遇敵方無人機，國軍恐難即時應對。

無人機

上一則

來美覓職 高為元致歉：沒把清大當備胎 願每年捐1個月薪水

下一則

台體操選手世錦賽被棄賽 家屬提告體協 網友怒斥「協會變邪會」

延伸閱讀

無人機入侵清泉崗 綠營示警：軍事威脅迫在眉睫

無人機入侵清泉崗 綠營示警：軍事威脅迫在眉睫
澤倫斯基專機險遭俄無人機擊中 摩爾瓦多緊急關閉領空

澤倫斯基專機險遭俄無人機擊中 摩爾瓦多緊急關閉領空
五角大廈：本周在美墨邊境用雷射擊落三架販毒集團無人機

五角大廈：本周在美墨邊境用雷射擊落三架販毒集團無人機
花數百億 審計部批無人機防禦系統功能不全、專屬飛測場停滯

花數百億 審計部批無人機防禦系統功能不全、專屬飛測場停滯

熱門新聞

妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？