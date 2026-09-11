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台大椰林講座 蔡明忠對談蔡英文：心痛社會撕裂

記者許維寧／台北11日電
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前總統蔡英文（右）10日與昔日台大法律系同窗、富邦集團董事長蔡明忠（左）在台大椰...
前總統蔡英文（右）10日與昔日台大法律系同窗、富邦集團董事長蔡明忠（左）在台大椰林講座對談。（圖／台大提供）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡英文與蔡明忠在台大對談，分別從溝通、社會撕裂、AI與國防韌性等面向回應學生提問，核心都在強調尋找共通性與團結。

前總統蔡英文昨天與昔日台大法律系同窗、富邦集團董事長蔡明忠在椰林講座對談，面對社會立場、意見分歧難以展開有效對話，蔡英文建議學生，在分歧的意見中尋找共通性，以開展對話；蔡明忠則說，社會被撕裂會是台灣最大的災難，還說非常懷念蔡英文當總統的年代。

台大舉行「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」講座，促成雙蔡會。演講開放報名近400個名額旋即被秒殺，現場不對外開放，事後有網友在社群平台分享演講片段。

蔡英文在臉書轉述座談精華，她說，台灣已被世界看見，更需要用心地看見彼此；同一個經濟成長的數字，對不同產業和世代的人來說，感受可能完全不同。

適逢開學，蔡英文以網路熱議宿舍開箱文為例，她說，來自不同地方和家庭背景的室友，一起討論清潔、噪音、燈光，還有彼此的界線；這些事情聽起來很日常，卻是民主社會最基本的練習：清楚表達自己的需要，也願意傾聽別人的聲音，一起建立共同的規則，學會理解別人的感受，也學會照顧和自己不一樣的人。

台大法研所學生提問，年輕世代面對不同立場很難開啟對話。蔡英文舉例，法律人訓練包括尋找共通性（commonality）與尋找差異（differences），台灣社會讓每個人有空間表達意見，但表達意見時也有義務尋找共同性；她建議，盡量用共通的感覺和語言，以此討論面臨的挑戰。

蔡英文表示，很多時候議題非常政治化，不同政治立場所使用的政治語言也不一，法律系的訓練講求找出最中性的字，在衝突中尋找共通性、尋求大家可共同接受的語言，找出共通性對維持社會和諧與凝聚未來非常重要。

蔡明忠則談到，「我非常懷念小英總統當總統的年代」，當時很認真在溝通；話鋒一轉，他說，「我最心痛台灣的社會」，台灣應該要團結，而「被撕裂」會是台灣最大的災難，人絕大多數都是被自己打敗，而非被別人打敗。話音剛落，台下掌聲響起。

另有法律系學生詢問，如何維持專業又在AI時代兼具不可取代性。蔡英文說，律師曾被點名是可能消失的職業，「但我相信我們不會被取代。」科技無法取代人性，法律人應學會駕馭科技並持續以專業引領社會前行。

蔡明忠則提醒，偶爾要放慢腳步，年輕人要先認識自己，了解自己的短處與長處，即使科技不斷變化也都能生存；面對AI感到焦慮沒關係，但不要從焦慮變成慌張、進退失據；企業亦然，認識自己才會發揮長處、修正短處，就能面對AI時代。

也有學生詢問，面對中共軍機頻繁繞台，民眾該如何思考。蔡英文則說，「不要對國防投資小氣。」做台灣人要時時警覺、培養韌性，當面臨中共軍機頻繁繞台時，民眾可以一同思考判斷其風險以及怎麼面對，政府也有義務告知民眾應抱持何種態度。

精華 FAQ

  • 她認為台灣社會雖然允許每個人表達意見，但也有義務在分歧中尋找共通性，盡量使用彼此都能理解的中性語言，才能開啟有效對話。

  • 蔡明忠表示最心痛的是台灣社會被撕裂，認為團結才是關鍵，若持續對立將成為台灣最大災難，也坦言非常懷念蔡英文當總統的年代。

  • 蔡英文強調科技無法取代人性，法律人要學會駕馭科技並以專業引領社會；蔡明忠則提醒年輕人先認識自己，面對AI別慌張，國防則不能投資小氣。

蔡英文 台大

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