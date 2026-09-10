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高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

記者張宏業／台北即時報導
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立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

台灣立委高金素梅前助理張俊傑破壞電子手環棄保潛逃，檢警查出，張俊傑逃亡過程不停變裝，先是從台北大安區穿黑色上衣搭小黃，抵達萬華區之後換成白色上衣搭車，前往桃園後又換穿深色衣服，再搭計程車直奔南部，到達嘉義時又換回黑色衣服，沿途都帶帽子與口罩，途中還向運將借手機打給男子周煥凱借車，試圖靠變變變招數規避警方追緝，心思相當縝密。

高檢署調查發現，張俊傑長期接受大陸資助，在台發展共諜組織，檢方指揮調查局搜索高金國會辦公室，約談辦公室主任陳智葟（知名烘焙業者胞兄），以及公費助理林怡君，聲押禁見獲准。

張俊傑9月6日與友人南下嘉義，透過友人找男子周煥凱借車，再由友人開車載其逃亡，從台北抵達嘉義僅花4小時，檢察官昨指揮新店分局搜索拘提周煥凱到案，由於周煥凱對中人身分交代不清，檢方認有串滅證之虞聲請羈押，法院晚間火速裁准，成為張俊傑逃亡後首位被羈押者。

檢警調查，張俊傑在大安森林破壞電手環後，旋即搭車前往萬華，再從萬華轉車至桃園，最後再搭小黃直奔嘉義，過程換了3輛計程車，且都是在路邊換衣服，黑白交替穿搭至少5次。

在桃園前往嘉義途中，張俊傑透過友人向運將借手機，打電話給周煥凱借車，最後由該友人駕車載張俊傑逃往台南、高雄一帶，期間不停繞路，意圖魚目混珠，規避警方調閱監視器找尋下落。

周煥凱供稱，9月6日深夜，他突然接到友人來電，聲稱有「急用」要借車，雖然感覺很突然，但也只好答應，他沒載送過張俊傑，也不知道對方身分，更不知此人與高金素梅案有關，車子在9月7日歸還，檢警在嘉義已查扣該車輛。

據了解，周煥凱偵訊時有交代該友人姓名，但檢警存疑真實性，查扣手機鑑識，檢方比對扣案資料，發現周煥凱交代友人的姓名，真實性有待查證，懷疑周煥凱對逃亡過程有所保留，有高度勾串證人或被告之虞，有羈押必要。張俊傑友人目前行蹤成謎，檢警布下天羅地網，全面追查藏身處。

專案小組掌握，張俊傑疑9月6日逃亡前，接觸高金素梅助理陳俊瑋，交付可疑物品，檢方8日搜索陳男住處並拘提到案，訊後依藏匿人犯、毀損公物罪命5萬元交保，限制住居。至於張俊傑是否已偷渡離境？檢警認為逃往大陸可能性居高。

男子周煥凱涉提供車輛給立委高金素梅助理張俊傑逃亡，檢方聲押禁見獲准。（記者蕭雅娟...
男子周煥凱涉提供車輛給立委高金素梅助理張俊傑逃亡，檢方聲押禁見獲准。（記者蕭雅娟／攝影）

精華 FAQ

  • 檢警指出，他先後搭乘3輛計程車，途中多次在路邊更換黑白衣服，並全程戴帽子口罩，還借司機手機聯絡友人借車，刻意混淆監視器與行蹤。

  • 周煥凱被查出曾借出車輛供逃亡路線使用，雖否認載送張俊傑並稱不知其身分，但檢方認為他對接應過程交代不清，恐有串證或滅證之虞，因此聲押獲准。

  • 專案小組認為，張俊傑在南下逃亡後持續繞路、變裝並切斷通聯，疑似已建立接應網絡；檢警更研判他偷渡離境或逃往大陸的可能性相當高。

高金素梅

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