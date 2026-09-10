蔣萬安子遭綠側翼猛攻 謝國樑：政治人物選舉不應波及孩子

蔣萬安長子遭猛攻，謝國樑：政治人物將心比心選舉不應波及孩子。（記者游明煌／攝影）

台北市長蔣萬安 長子蔣得立錄取國際交換學生遭綠營猛攻，基隆市長謝國樑今天（10日）聲援蔣萬安，指選舉波及到孩子，大家都很不捨，每個政治人物都有自己的孩子，將心比心，不應該波及孩子。

▲ 影片來源：聯合新聞網

台北市長蔣萬安長子蔣得立錄取國際交換學生，不僅國教署、廉政署關切後，監察院也派員致電調查，國家機器接連出手，蔣萬安昨天以「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」回應近期心情。新北市長侯友宜 說，政治人物隨時都可以接受檢驗，但用政治惡意對付未成年的孩子、造成傷害，絕對不能允許。

謝國樑今天出席績優里鄰長表揚大會時，媒體詢及綠營猛攻蔣萬安長子的看法，謝國樑說，選舉波及到孩子，大家都很不捨，每個政治人物都有自己的孩子，將心比心，他看到這些事情，看了心情滿難過的，他也懇求大家在選舉時，不應該、也不要波及孩子。

台中市長盧秀燕日前也說，現在極少數的人在攻擊孩子的外貌、攻擊孩子的社團、攻擊孩子的出身，這是非常不好的示範，她呼籲放過未成年的孩子，保護孩子。