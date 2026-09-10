蔣萬安子遭綠側翼猛攻 謝國樑：政治人物選舉不應波及孩子
台北市長蔣萬安長子蔣得立錄取國際交換學生遭綠營猛攻，基隆市長謝國樑今天（10日）聲援蔣萬安，指選舉波及到孩子，大家都很不捨，每個政治人物都有自己的孩子，將心比心，不應該波及孩子。
▲ 影片來源：聯合新聞網
台北市長蔣萬安長子蔣得立錄取國際交換學生，不僅國教署、廉政署關切後，監察院也派員致電調查，國家機器接連出手，蔣萬安昨天以「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」回應近期心情。新北市長侯友宜說，政治人物隨時都可以接受檢驗，但用政治惡意對付未成年的孩子、造成傷害，絕對不能允許。
謝國樑今天出席績優里鄰長表揚大會時，媒體詢及綠營猛攻蔣萬安長子的看法，謝國樑說，選舉波及到孩子，大家都很不捨，每個政治人物都有自己的孩子，將心比心，他看到這些事情，看了心情滿難過的，他也懇求大家在選舉時，不應該、也不要波及孩子。
台中市長盧秀燕日前也說，現在極少數的人在攻擊孩子的外貌、攻擊孩子的社團、攻擊孩子的出身，這是非常不好的示範，她呼籲放過未成年的孩子，保護孩子。
謝國樑表示，選舉波及到孩子讓人很不捨，政治人物也都有自己的孩子，應該將心比心。他強調不論立場如何，都不該把選舉衝突延伸到未成年孩子身上。 事件起因是蔣萬安長子蔣得立錄取國際交換學生後，遭到綠營側翼猛攻，甚至引發國教署、廉政署與監察院等單位關切或調查，因而擴大成政治爭議。 侯友宜認為政治人物可受檢驗，但不能用政治惡意傷害未成年孩子；盧秀燕也指出攻擊孩子外貌、社團與出身都很不好，呼籲社會放過並保護孩子。
精華 FAQ
謝國樑表示，選舉波及到孩子讓人很不捨，政治人物也都有自己的孩子，應該將心比心。他強調不論立場如何，都不該把選舉衝突延伸到未成年孩子身上。
事件起因是蔣萬安長子蔣得立錄取國際交換學生後，遭到綠營側翼猛攻，甚至引發國教署、廉政署與監察院等單位關切或調查，因而擴大成政治爭議。
侯友宜認為政治人物可受檢驗，但不能用政治惡意傷害未成年孩子；盧秀燕也指出攻擊孩子外貌、社團與出身都很不好，呼籲社會放過並保護孩子。
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