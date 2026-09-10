我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

剪集會護欄鋼索「不符危難情狀」 綠委鍾佳濱遭起訴

記者蕭雅娟／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
當下事發情況曝光，民進黨立委鍾佳濱拿油壓剪破壞串連起來的鐵馬護欄鋼索。圖／擷取自...
當下事發情況曝光，民進黨立委鍾佳濱拿油壓剪破壞串連起來的鐵馬護欄鋼索。圖／擷取自臉書「政客爽」）

立法院前年12月排審選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案，公投護台灣聯盟申請集會，警方架設護欄並用鋼索固定，民進黨立委鍾佳濱和參與集會的男子黃英豪卻剪毀鋼索，台北地檢署昨依刑法毀損公務員職務上掌管之物品罪起訴二人。

起訴指出，2024年12月20日立法院排定審查修正草案，台北市警中正一分局因應集會活動，為維護立院安全，在濟南路北側人行道架設安全護欄，並以鋼索上鎖固定護欄，鍾佳濱涉於上午11時28分，持鋼索剪剪斷康園餐廳前護欄上的鋼索，參與集會的黃英豪見狀，也陸續剪毀鋼索。

鍾、黃坦承剪斷鋼索但否認妨害公務，稱要排除護欄讓救護車救護傷患，屬緊急避難。鍾的律師辯稱，鍾是要避免多數黨暴力通過惡法，保障憲政體制，表達政治性意見，非故意毀損公物。黃則說現場有兩人暈倒，須剪斷鋼索才能送上救護車。

檢方追查救護紀錄，民進黨立委林楚茵、陳培瑜陸續搭救護車離開立院送醫，消防局從獲報到送達醫院均在15分鐘以內，無救護困難，難認是緊急危難。

檢方勘驗現場蒐證、鍾提供的光碟等影像，也比對消防局救護紀錄，當日上午11時10分救護人員抵達現場，7分鐘後將傷者送醫離開，鍾在救護車到場時，曾與員警協調移除護欄但遭拒，當時議場受傷同僚已無危急狀況，鍾持鋼索剪返回現場破壞鋼索時，救護車已離去，無人需救護送醫。

檢方認為本案不符「自由民主憲政秩序處於危難情狀」，不具抵抗權最後手段性，無從類推適用緊急避難或避難過當規定。

精華 FAQ

  • 檢方指兩人在立法院周邊集會期間，剪毀警方以鋼索固定的護欄，屬於毀損公務員職務上掌管之物品，因此依刑法相關罪名提起公訴。

  • 鍾佳濱主張是為排除護欄、保障憲政秩序，屬政治性表達或避難行為；黃英豪則稱現場有人暈倒，必須拆除障礙才能讓救護車送醫。

  • 檢方比對救護紀錄與現場影像後發現，救護車到場與送醫都很迅速，傷者並無急迫危險，且鍾佳濱剪斷鋼索時救護車已離開，因此不符危難情狀。

公投 民進黨

上一則

曾誇陳時中酒量 醫師陳世瑀收回扣判6年 拖2年不入監…跑了

下一則

綠委林岱樺又爆吞1379萬政治獻金 檢追加起訴3人

延伸閱讀

台男車禍急診送醫 褲襠內藏瓦斯槍遭送辦 法官這理由不罰

台男車禍急診送醫 褲襠內藏瓦斯槍遭送辦 法官這理由不罰
高金素梅涉貪「核心被告」張俊傑跑了 北院發布通緝到2059年

高金素梅涉貪「核心被告」張俊傑跑了 北院發布通緝到2059年
破壞手鐶 高金素梅助理棄保潛逃 北院通緝至2059年

破壞手鐶 高金素梅助理棄保潛逃 北院通緝至2059年
新聞評論/司法正義？違法綠官林智堅、邱莉莉無罪 清潔員遭起訴

新聞評論/司法正義？違法綠官林智堅、邱莉莉無罪 清潔員遭起訴

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？