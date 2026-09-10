剪集會護欄鋼索「不符危難情狀」 綠委鍾佳濱遭起訴

當下事發情況曝光，民進黨立委鍾佳濱拿油壓剪破壞串連起來的鐵馬護欄鋼索。圖／擷取自臉書「政客爽」）

立法院前年12月排審選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案，公投 護台灣聯盟申請集會，警方架設護欄並用鋼索固定，民進黨 立委鍾佳濱和參與集會的男子黃英豪卻剪毀鋼索，台北地檢署昨依刑法毀損公務員職務上掌管之物品罪起訴二人。

起訴指出，2024年12月20日立法院排定審查修正草案，台北市警中正一分局因應集會活動，為維護立院安全，在濟南路北側人行道架設安全護欄，並以鋼索上鎖固定護欄，鍾佳濱涉於上午11時28分，持鋼索剪剪斷康園餐廳前護欄上的鋼索，參與集會的黃英豪見狀，也陸續剪毀鋼索。

鍾、黃坦承剪斷鋼索但否認妨害公務，稱要排除護欄讓救護車救護傷患，屬緊急避難。鍾的律師辯稱，鍾是要避免多數黨暴力通過惡法，保障憲政體制，表達政治性意見，非故意毀損公物。黃則說現場有兩人暈倒，須剪斷鋼索才能送上救護車。

檢方追查救護紀錄，民進黨立委林楚茵、陳培瑜陸續搭救護車離開立院送醫，消防局從獲報到送達醫院均在15分鐘以內，無救護困難，難認是緊急危難。

檢方勘驗現場蒐證、鍾提供的光碟等影像，也比對消防局救護紀錄，當日上午11時10分救護人員抵達現場，7分鐘後將傷者送醫離開，鍾在救護車到場時，曾與員警協調移除護欄但遭拒，當時議場受傷同僚已無危急狀況，鍾持鋼索剪返回現場破壞鋼索時，救護車已離去，無人需救護送醫。

檢方認為本案不符「自由民主憲政秩序處於危難情狀」，不具抵抗權最後手段性，無從類推適用緊急避難或避難過當規定。