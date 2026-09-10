撇竹北破局效應 黃國昌稱嘉市藍白合非常堅固

民眾黨主席黃國昌（左一）9日為嘉義市長參選人張啓楷（中）拉抬聲勢，強調竹北藍白合破局不會產生骨牌效應。（記者李宗祐／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 面對竹北藍白合破局的外溢疑慮，黃國昌與張啓楷強調嘉義市合作穩固，並公布雙主委與多位藍白大咖參與的競選布局。

新竹縣竹北市藍白合破局，在野黨憂心產生外溢效應。民眾黨主席黃國昌 昨為藍白共推的黨籍嘉義市長參選人張啓楷造勢，黃國昌說，嘉義市藍白合作「非常非常堅固」，絕不會受新竹縣、竹北市情勢影響；張啓楷則宣布競選總部將由黃國昌、國民黨主席鄭麗文 共同擔任主委，以「雙主委」模式深化藍白合作。

黃國昌說，新竹縣與竹北市情勢，已多次向支持者說明，相關問題僅停留在當地，不會對其他縣市產生干擾或衝擊，包括嘉義市、新北市及宜蘭縣，在野陣營合作關係都沒有改變。

他並透露，這兩天與國民黨新北市長參選人李四川仍保持密切聯繫，李四川在新北市籌辦大型造勢活動，民眾黨市議員參選人及他都會積極參與，以實際行動破除外界對藍白合作生變的疑慮。

民眾黨中央委員會昨天移師嘉義市舉行，聚焦嘉義市政發展與選戰布局，張啓楷也提出市政願景。黃國昌說，張啓楷是民眾黨與國民黨共同支持的市長參選人，國民黨主席鄭麗文、嘉義市長黃敏惠都全力支持，雙方在嘉義市的合作極為堅固。嘉義市選情目前「完全沒有問題」，國民黨夥伴與民眾黨同志支持張啓楷的態度及行動未曾改變，未來只會更加堅定；民眾黨也會竭盡全黨之力，協助張啓楷贏得嘉義市長選舉，延續黃敏惠的市政成績。

張啓楷說，嘉義市不只是藍白合作示範區，這段時間黃敏惠、國民黨嘉義市黨部及黨籍議員都投入合作，從市長、議員到里長緊密結合，希望外界不要因竹北市個別爭議，解讀為藍白合作全面生變。

張啓楷首度公布競選總部人事布局，為進一步深化藍白合作，採「雙主委」模式，由黃國昌、鄭麗文共同擔任主委，張啓楷形容此安排將創下全台首例，希望藉此展現嘉義市藍白合作堅定且堅不可摧。

此外，黃敏惠、前副總統蕭萬長將分任名譽、榮譽主委，民眾黨創黨主席柯文哲持續擔任競選總幹事，市政總顧問由內政部前部長李鴻源出任。