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黑白集／超級錦衣衛？ 監院專員就能查案

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監察院近日有「專員」打電話到北市府，索討蔣萬安之子當國際交換生資料，遭在野黨痛批...
監察院近日有「專員」打電話到北市府，索討蔣萬安之子當國際交換生資料，遭在野黨痛批是違法調查。（記者許正宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文質疑蔣萬安之子補助案遭過度追打，並指監察院在零監委狀態下仍由專員聯繫北市府調查，程序與中立性都引發爭議。

蔣萬安之子當國際交換生，已放棄7.5萬元（台幣，下同）補助，仍遭綠營鋪天蓋地圍剿。最奇怪的，是監察院也來插一腳。8月1日起，監察院所有監委都已任滿離職，現在是「零監委」狀態；卻有「專員」打電話到北市府詢問此案並索討資料，遭在野黨痛批是違法調查。

這裡出現了兩個程序破洞：其一，監院若要調查公務員失職案件，須由監委親自派案立案，才能正式展開調查；目前監院處於真空狀態，是誰在指揮派案？其二，監院若要辦案或索討資料，以往都會先行文地方政府，以示公信；這回，卻由不知名專員打電話給北市府，甚至不知他是奉誰的指示行事。是前監委嗎？或是行政院官員？還是民進黨中央黨部？

在監院中樞停擺的狀態下，如此脫軌運作，當然惹人爭議。藍委即質疑，監院行政幕僚若可私自調查，會不會變成超級「新型錦衣衛」，變成執政黨高層的祕密特務？尤其，當國教署、廉政署、監察院接力圍剿此案，明顯可見「國家機器動起來」追殺一名15歲的孩子，都已遠遠超越了依法行政範疇。

說這是「國家機器」追殺，也太客氣了。在民進黨長期執政下，國家機器早已被改造成與「黨機器」共構，哪裡還有行政中立？蘇巧純在蘇貞昌任內拿了國發會2000萬元補助遭告發，監院裝聾作啞至今，有誰在查？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章主要聚焦蔣萬安之子擔任國際交換生並放棄7.5萬元補助後，仍被綠營與相關單位持續追查，作者認為此事被過度放大，甚至上升為政治追殺。

  • 因為監察院8月1日起已是零監委狀態，正常調查應由監委親自派案立案，但文中卻出現專員直接致電索資，作者質疑其缺乏合法授權與正式程序。

  • 作者認為國教署、廉政署與監察院接力介入，顯示國家機器被用來追打一名15歲孩子；並進一步指控民進黨執政下行政中立失衡，國家機器與黨機器已高度重疊。

民進黨 蔣萬安

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