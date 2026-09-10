以兒名義設畜牧場申請補助 前綠委陳明文違利益迴避挨罰

前民進黨立委陳明文以兒子陳冠廷名義開設的養豬公司，向農委會申請補助未揭露關係，違反利益衝突迴避，被監院裁罰40萬元。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 陳明文以兒子名義經營的永財畜牧場申請農業補助未揭露關係，遭監察院認定違反利益迴避法並裁罰40萬元，同時引發藍綠對監院雙重標準的政治攻防。

民進黨政治人物違反利益迴避風波持續延燒，繼僑委會主委徐佳青被監院開罰10萬元（台幣，下同）後，民進黨前立委、英系大老陳明文也被揭露，他以兒子陳冠廷名義開設的養豬公司「永財畜牧場」，因向行政院農委會（現為農業部 ）申請補助未揭露關係，違反利益衝突迴避，已於近日公告被監院裁罰40萬元。

監察院指出，永財畜牧場於2021年至2023年間，申請依法令規定以公開公平方式辦理之補助，雖符合申請資格，但未主動於申請文件內據實表明該公司與陳明文之關係，違反「公職人員利益衝突迴避法」第14條第2項規定，審議後處以40萬元罰鍰。

陳明文在2021年間以3000萬元購入嘉義縣竹崎鄉3筆土地，該處原為舊式養豬場，購入後登記於兒子陳冠廷名下，取名「永財畜牧場」經營，進行轉型升級，並向行政院農業委員會申請補助。當時國民黨立委就質疑。

民眾黨立院黨團主任陳智菡批評，沒有監察委員的監察院，可以違反法律一罪二罰、一天一公文抄民眾黨前主席柯文哲的家，可以先行查調台北市長蔣萬安兒子交換學生事件，同時誓死保衛徐佳青特權媽媽的「個人隱私」，這種監察院該不該廢，國民黨還需要凝聚共識嗎？

此外，監察院證實主動去電台北市教育局政風室，查問台北市長蔣萬安之子蔣得立交換學生事件。國民黨昨天怒批，民進黨啟動「打蔣國家隊」，是雙重標準與政治追殺；民進黨立委莊瑞雄反酸，監院現在沒有監委，無法組成廉政委員會，是目前最爛、最沒有能力的國家機器。

國民黨文傳會主委陳以信昨抨擊，現在監察院連監委都沒有，對一名未成年人參加公開甄選卻如此積極，「查蔣得立雷厲風行，查民進黨立委蘇巧慧胞妹蘇巧純卻石沉大海，監察院到底是在辦利益衝突，還是在辦政治顏色？」

對於監察院的說法，陳以信反問，行政院前院長蘇貞昌之女蘇巧純，擔任曠世智能董事兼營運長時取得國發基金近2000萬元投資，爭議延燒至今，監院的「先行程序」在哪裡？電話打了？資料調了？到底查了誰？難道監察院可以雙重標準，綠色通行藍色追殺嗎？

國民黨立委李彥秀說，民進黨動用國教署、廉政署及監察院組「打蔣國家隊」，連未有監委的監院專員都能致電教育局查水表，凸顯綠營恐懼蔣萬安。

莊瑞雄表示，蔣萬安有無涉及利益迴避的問題，監察院本來就是法定主管機關，現在也只是收集資料、釐清事實階段而已。監院的牙早就被立院拔掉了，現在討論這些，都是政治口水。