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新聞評論／八度「不副署」 憲政推土機自稱守門員 卓謙遜了

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「不副署」的設計，本來是用來防止「總統專斷濫權」，變成被行政院長卓榮泰來對付立法...
「不副署」的設計，本來是用來防止「總統專斷濫權」，變成被行政院長卓榮泰來對付立法院的工具。(本報資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：卓榮泰八度不副署法案，遭批把副署權扭曲成超級行政否決權。
  • 重點二：文章指大罷免與不副署皆是賴卓體制破壞憲政、削弱立院制衡的手段。
  • 重點三：作者質疑政府以3.8%灌水美化比例，實則已讓多項法案形同作廢。

行政院長卓榮泰八度「不副署」立法院通過的法案，使這些法案形同作廢，立法院所有討論都做了白工。此事最近登上國際媒體版面，國際知名憲法學期刊《I‧CONnect》刊出英國華威大學教授郭銘松專文，批評卓榮泰將副署權扭曲成川普都羨慕的「超級行政否決權」；關注東亞區域安全的外媒《多米諾理論》則稱，台灣民眾似因最近AI經濟大好，對這場憲政危機顯得相對冷感。

民眾如果因忙於炒股，而覺得憲政被鑿洞也無所謂；或者以為這波經濟榮景都是賴政府領導有方，而非民間企業積數十年努力之功，那也就太可悲了。無論如何，當台灣憲政破毀已成國際關注焦點，民眾就不能再無動於衷。尤其，當卓榮泰振振有詞地自稱「守門員」，為自己的毀憲行為辯論，其歪理簡直讓人反胃。

談到破壞憲法，事實上，利用「不副署」來擱置立法院法案，並不是卓榮泰首樁毀憲惡行；他去年和賴總統共同謀畫推動「大罷免」，即已將民主政治踩在腳下。賴總統當選得票率僅僅四成，依理必須受到其他六成民意的制衡；但賴卓體制不願受這樣的民主法則束縛，便配合柯建銘搞出全球民主國家未曾有過的「大罷免」陽謀。表面上，大罷免是各地民間團體發起；實質上，他們是聽命民進黨指令行事。形式上，大罷免是針對在野黨立委而發；實質上，它搗毀的是台灣的民主，企圖用大罷免把剛完成的選舉結果抹煞。如此處心積慮破壞憲政的執政黨，哪裡還有民主精神？

沒想到，卓榮泰變本加厲，和賴清德共串發明了不副署的「巧門」，進一步挖憲政的牆腳。「不副署」的設計，本來是用來防止「總統專斷濫權」，經過賴卓體制的巧手捏造，竟變成用來對付立法院的工具。如此一來，一個樂意以毀憲當英雄的行政院長，配上一個自甘受辱以保政權的總統，兩人便攜手構築起一道憲政暗渠，讓所有他們不想要的法案統統消失在這個名叫「不副署」的黑洞中。從「大罷免」到「不副署」，台灣的憲政一天天傾頽，但賴卓體制卻顧盼自得，這就是民進黨為台灣締造的政治奇蹟。

一架憲政推土機，卻自稱是少林足球「守門員」，當然令人啼笑皆非。這位全能的足球員，可以滿場飛奔進攻，不時又吹哨當裁判，最後又突然轉身當起守門員，多麼神奇！再看卓榮泰對他不副署法案的辯詞，他說「廣電三法」若過，會讓「黨政軍財團再度復辟」，所以必須阻止。但以目前民進黨全面介入媒體的情況，黨政軍早就在綠營手中復辟了，哪輪得到在野黨插手？再如，他說若副署《立法院職權行使法》，會使立委助理費除罪化；言下，就是要留著它好好痛宰在野立委，而不管制度的合理化。

卓內閣還宣稱，未副署的法案僅占所有法案的3.8％；但統計的分母，卻是灌水採用他上任兩年多來的260案。如果從他去年底首件不副署法案起算，分母其實只有70餘案，不副署占比高達1成多。而追根究柢，只要有1案不副署就是毀憲，而卓榮泰非僅灌水稀釋，還秤斤論兩自賣自誇。民進黨難道忘了，當年國民黨宣稱戒嚴僅實施了3%，受影響的只有極少數人。而今，卓揆聲稱他毀憲只毀了3%，顯得意猶未盡！

拆除憲政的怪手，卻自稱是守門員，卓榮泰真的太謙遜了！他回頭看看自己留下的政治廢墟，即使選後賴清德任命陳其邁接手，恐怕也難以清理爛攤。問題在，民眾忙著炒股，對這些被推倒的憲政根基都不在乎了嗎？

精華 FAQ

  • 文章指控卓榮泰八度對立法院通過法案不副署，使法案形同作廢，並把原本的副署權扭曲成近似行政否決權，作者認為這已構成明顯的毀憲行為。

  • 作者認為大罷免和不副署都屬於賴卓體制破壞憲政的延伸手段，前者被視為試圖抹煞選舉結果，後者則是直接讓立法院法案失效，兩者都削弱民主制衡。

  • 文中質疑政府用260案作為分母，刻意把不副署比例壓低到3.8%；若改從首件不副署法案起算，占比將超過1成，因此作者認為這種說法是在灌水美化。

卓榮泰

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