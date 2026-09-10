台憲政危機 胡佛研究所學者：卓榮泰不副署公然違憲

美國史丹福大學智庫胡佛研究所研究員祈凱立9日出席「紅衫軍反貪腐運動20周年」活動時表示，台灣正面臨緩慢滾動的憲政危機。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 胡佛研究所學者祈凱立指出，卓榮泰不副署立院法案屬公然違憲，並認為台灣因憲法法庭失能與朝野對立，正面臨緩慢的憲政危機。

施明德 基金會昨舉行研討會，邀請專家學者交流討論。美國史丹福大學智庫胡佛研究所研究員祈凱立（Kharis Templeman）昨日表示，台灣正面臨緩慢的憲政危機，台灣行政和立法之間缺乏強力的裁判；行政院長卓榮泰 不副署立法院通過的法案是「公然違憲」，但他理解卓榮泰的政治動機。

施明德基金會昨舉行「公民社會、民主韌性與國家安全國際學術研討會：紅衫軍反貪腐運動20周年」，邀請專家學者針對台灣政治制度、公民社會與國際安全等議題進行交流討論。

祈凱立認為，台灣正面臨緩慢滾動的憲政危機，指台灣自2024年開始，出現激烈的朝野對立，導致失能的憲法法庭，以及去年的立委大罷免，祈凱立並點出，卓榮泰去年史無前例地「不副署」國會通過的法案，「他基本上憑空為自己創造了一項否決權」。

祈凱立在受訪時進一步指出，他不認為卓榮泰的做法合法，也認為是「公然違憲」，但祈凱立理解卓榮泰的政治動機，也明白背後的政治邏輯。

祈凱立指出，正因為憲法法庭目前處於失能的狀態，卓榮泰才能這麼做。祈凱立說，一旦憲法法庭解凍、重新開始運作，他有信心憲法法庭會判其違憲。

祈凱立也指出，目前總統和立法院都無法主張他們完全代表民意，而台灣的體制缺乏一個強力的裁判來解決對立。

祈凱立表示，他會形容台灣正面臨緩慢滾動的憲政危機，指台灣近年在分裂政府之下，行政、立法對立，憲法法庭癱瘓，台灣憲政運作「不及格」，關鍵就在於行政與立法間缺乏能夠獨立裁判、又不受政黨影響的機構，當朝野陷入僵局，應要有更完善的制度來保障問責機構的獨立性。

至於憲法法庭未來能否扮演這個角色，祈凱立認為說，台灣現在的憲法法庭太弱了，且現行大法官的產生方式有問題，讓大法官可能全由執政黨提名，很容易讓在野黨質疑憲法法庭所做出的判決。祈凱立指出，台灣憲法法庭的現行設計有缺陷。