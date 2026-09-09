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當閣揆好累 卓榮泰曝原先設定只做半年：感謝賴總統信任

記者黃婉婷／台北即時報導
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行政院長卓榮泰。(本報資料照片)
行政院長卓榮泰。(本報資料照片)

賴政府上任逾兩年，行政院長卓榮泰透露，原先只設定擔任半年閣揆，做到年底、農曆年就好，感謝賴清德總統信任，府院合作沒有任何問題。針對年底地方選舉，卓指出，將在公私分明、行政中立下做從政黨員應做的事，他也提及民進黨新北市長參選人蘇巧慧後勁看好。 

卓榮泰在風傳媒「下班瀚你聊」節目中坦言，身為最高行政首長還是會累，每周盡量有空檔時間沉澱下來。談及與賴總統的互動，他說，兩人有固定聚會、開會，一周好幾次，隨時通話或到總統府，都是司空見慣的事。

對於是否「繼續做下去」，卓榮泰說，他感謝總統兩年多來對行政工作的信任，以「不副署」為例，並非公文過去就好，要事先跟總統報告想法，總統也會給予提點，府、院這兩年沒有任何問題，反倒是面對立法院步步進逼時，感謝總統的信任，他也盡量將總統交代的事情做好。

卓榮泰坦言，行政院長是耗損率高的工作，既然總統希望他做好這個工作，他便依優先順序行動，未來總統有何考量、或政局有何發展，都是依大環境在做改變。他首度透露，「我本來設定（擔任閣揆）半年」，「520的時候，我說只要做到年底，過了農曆年就好了」。

對於是否會陪伴賴總統持續拚2028年連任，卓並未正面回應，他說，不論未來他在任何工作，「這是我們對台灣、對國家的一個責任」，會持續堅持總統健康台灣、信賴台灣路線，做長期志工。

針對年底縣市長選舉，卓榮泰說，身為從政黨員、政務人員，參與重要的選舉是責任跟義務，沒辦法迴避，但他在公私分明、行政中立下，做該做的行為；屆時將告訴國人行政院做了什麼事情，未來候選人如何與中央合作。

對於備受關注的雙北選情，卓分析，蘇巧慧準備時間非常久、親和力高，目前與國民黨新北市長參選人李四川勢均力敵，這不足為奇，且後勁還是看好。台北市部分，沒有比較沒有傷害，才知道原來有機會可以選一個更懂市政規畫的市長，他作為民進黨黨員，會全力支持黨提名的候選人。

他說，站在台北市民角度，曾以為特權不會在台北市復辟，但看看最近的狀況，他認為此次選舉還是要努力，讓台北維持有公平機會的城市，才能讓每個人有發揮的機會。

精華 FAQ

  • 他首度透露，自己一開始只設定做半年閣揆，原本希望做到年底、過了農曆年就好；後來因賴清德總統信任，才持續留任並承擔行政院長工作。

  • 卓榮泰表示，兩人有固定聚會和開會，一周好幾次，隨時通話或到總統府都很平常；他也強調府院兩年多來沒有問題，遇到重大政策會先報告並交換意見。

  • 他說身為從政黨員會在行政中立下做好該做的事，並向國人說明政績與合作方向；談到雙北時，他看好蘇巧慧後勁，台北市則主張要選更懂市政規劃的人。

賴清德 民進黨 卓榮泰

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