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政治獻金案出庭 柯文哲堅持無罪：檢押人逼供製造冤獄

記者林孟潔謝亞庭／台北9日電
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民眾黨前主席柯文哲（中）高院二審開庭，與妻子陳佩琪步出高院。（記者曾原信／攝影）
民眾黨前主席柯文哲（中）高院二審開庭，與妻子陳佩琪步出高院。（記者曾原信／攝影）

台北市前市長柯文哲涉京華城等弊案，一審遭判刑17年，柯等七名被告與檢察官上訴，台灣高等法院昨首度開庭審理政治獻金案，檢方提出428頁證據清單，柯堅持無罪答辯並聲請法庭直播，指司法院制定公播辦法是行政權凌駕審判權，再批檢察官「用手段製造冤獄」。

柯文哲再指司法追殺尚未停止，檢察官先射箭再畫靶，搜索住處及民眾黨部、抓人定罪名，再開始找證據、編故事，認為檢方不只是押人取供，根本是「押人逼供」，檢察官可以用如此手段製造冤獄嗎？

柯說，檢察官上訴要求一審無罪的改判有罪，有罪的從重量刑，擺明一定要追殺到底，至今檢方對於他侵占政治獻金仍講不出法律上的理由，他本就能合理使用，為何要去侵占自己的政治獻金？

柯的律師鄭深元聲請法庭直播，柯受訪也要「法官、檢察官不要怕」，聲請書狀提及司法院訂定的法庭錄音錄影公開播送實施辦法，限縮裁判宣示或公告後「事後」播送，而非「同步」播送，認為此舉坐實行政權凌駕審判權，侵害司法獨立。檢方提出428頁的證據清單，主張一審量刑過輕，應加重量刑。除了柯文哲之外，李文宗、李文娟也否認犯罪，僅端木正認罪並請求緩刑。

高院昨下午開庭，現場也聚集大批小草，高喊「柯文哲清清白白」。

精華 FAQ

  • 柯文哲堅持自己無罪，並指控檢察官先射箭再畫靶、以手段製造冤獄，還強調檢方無法說明他侵占政治獻金的法律理由，認為自己可合理使用相關款項。

  • 他的律師主張司法院訂定的法庭錄音錄影公開播送辦法，只允許裁判後事後播送，卻未開放同步直播，等於讓行政權凌駕審判權，並可能侵害司法獨立。

  • 檢方提出428頁證據清單，並主張一審量刑過輕，應改判有罪且加重量刑；除柯文哲外，李文宗與李文娟都否認犯罪，只有端木正認罪並請求緩刑。

柯文哲

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