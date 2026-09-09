「殭屍粉專」群攻蔣萬安？ 議員揭撕裂台灣社會暗黑產業鏈

台北市長蔣萬安今天上午出席「2026剛柔並濟大未來」論壇。(記者林麗玉／攝影)

綠營近來猛攻台北市長蔣萬安 及其長子蔣得立，新黨北市議員侯漢廷揭露，近期多個「殭屍粉專」全在帶風向勸蔣萬安即刻下台，他懷疑背後存在政治操作，也批砸重金、系統性操控輿論，企圖用「假粉專、真網軍」來撕裂台灣社會的暗黑產業鏈。

侯漢廷昨在臉書指出，這兩天在臉書上看到了一個極度荒謬、卻又令人毛骨悚然的現象。幾個平時毫無交集、主題天南地北的粉絲專頁，從「佛緣命理」、「好運旺旺來」，到「全球健身中心」、「Ladytalk女人密語」，甚至連「同志文學網」，竟然在同一個時間點，猶如被某種神秘力量遙控一般，發布了完全相同的標題、完全相同的圖卡，全數都在帶風向喊話，「勸蔣萬安『即刻下台』」。

侯漢廷分析「殭屍粉專」的運作背景，一是「低成本養帳號」，公關公司或網軍頭子會先大量建立這類主打星座、八卦、寵物、健身等軟性、無害主題的粉專，利用農場文章或盜圖來騙取民眾的按讚與追蹤，建立起龐大的「流量池」。

​他說，再者「平時休眠，戰時接單」，這些粉專平時看起來像機器人，自動抓取毫無營養的廣告內容，但一旦接到「政治訂單」或「商業指令」，它們就會立刻化身為攻擊側翼，將政治黑函精準投放給平時不關心政治的婆媽、健身族或特定受眾，藉此突破同溫層。

侯漢廷表示，如今，佛緣、命理、女人、健身、同志文學，突然八仙過海，最後全部在蔣萬安家門口集合。很明顯的AI做圖、自動發文，是否有人統一指令、統一供稿、統一派圖、統一餵素材？套句綠營之前抓北車理財男時最愛講的話，「有警覺心是好的。」

他認為，既然看到一台筆電都可以懷疑認知作戰，那看到一群內容農場像軍訓點名一樣同步出操，合理懷疑背後存在政治操作。這種砸重金、系統性操控輿論，企圖用「假粉專、真網軍」來撕裂台灣社會的暗黑產業鏈，台灣人的警覺心更不該放下。

新黨北市議員侯漢廷。(聯合報系資料照)