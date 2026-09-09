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新聞評論／綠選將齊蹭蔡英文 映射賴卓體制成票房毒藥

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蔡英文前總統（前中）到台中輔選，力挺何欣純（前右）是台中市最好的市長人選。（記者...
蔡英文前總統（前中）到台中輔選，力挺何欣純（前右）是台中市最好的市長人選。（記者黃寅／攝影）

九合一選戰登記截止，各路選將均已就位。相對於藍白為竹北市長之爭口角，綠營擺出團結一致對外態勢，但內部氣氛依然詭譎。卸任兩年的前總統蔡英文，此次應邀出任6縣市綠營候選人的主委或榮譽主委，輔選氣勢輾壓身兼黨主席的賴總統。隱約之間，映現綠營選將用「蹭蔡」表達對「賴卓體制」的疏遠與不信任。

目前蔡英文出手助選的綠營縣市長候選人，她掛名「競總主委」的有新北蘇巧慧、台東陳瑩，和基隆童子瑋；她擔任「榮譽主委」的則有台中何欣純、嘉義市王美惠，和嘉義縣蔡易餘，遍及北中南東，也創下卸任總統擔任縣市長競選主委的首例。台北市沈伯洋則由蔡英文陪同登記，也是「蹭蔡」實例。

檢視過往輔選紀錄，蔡英文出馬能否挽救民進黨劣勢地區選情，顯頗有疑義。過去兩屆地方選舉，擔任總統並兼黨主席的蔡英文均親自操盤，但兩場選戰都以民進黨慘敗畫下句點，蔡英文也都因此而辭去黨主席職位。如今蔡英文已無昔日行政或政黨資源，卻一人身兼多角，如何發揮操盤功力助綠選將勝選，不無疑問。

尤其，這些蔡英文掛名輔選的縣市，除新北市是她設籍所在並曾參選市長外，其餘都無直接地緣關係。不難想見，這些競總人事布局象徵意義大於實質意義，綠營選將只是想利用蔡英文名號拉高自己的聲勢罷了。

但對賴總統和閣揆卓榮泰而言，這卻是一個相當尷尬的處境。民進黨過去的選舉，雖有「區域聯防」或由黨內大老認養責任區等安排，但輔選核心就是黨中央和執政團隊，總統和黨主席就是最大「太陽」。主要原因，就是行政團隊和黨中央掌握最多資源，而地方選戰也是總統大選的前哨戰，黨政團隊不僅要爭取勝選極大化，更必須確保「鞏固領導中心」。

蔡英文高度插手此次選舉，外界對其動機有諸多猜測：有人認為，這是她對政府諸多人事和政策「蔡規賴不隨」不滿的警示；甚至有人認為，她可能在2028年「捲土重來」。撇開蔡英文的動機不談，最清楚對自己選情利或不利的，就是候選人本身；那麼多人選擇「蹭蔡不蹭賴」，甚至把兵符交給蔡英文，這些抉擇就是對「賴卓體制」的否定了。

賴卓體制從輔選「主角變成配角」，其實怨不得別人。賴清德和卓榮泰團隊上任後，面對朝小野大局勢，永遠只會採取「對抗路線」強碰。除了缺乏治國高度，賴卓團隊更以大罷免、法案不副署、擅自動用被凍結預算、及拒絕行使人事提名權等方式挑戰憲政體制，並不時挑起中央與地方矛盾。這些，都極不利於亟需中間選民支持的地方選舉。

賴清德和卓榮泰的硬槓，使他們變成選舉「敗票機」，連同志都不敢和他們站得太近。近期在治水及食安議題上，賴總統一再將批評矛頭對準市長蔣萬安和盧秀燕；但這些事件幾乎都是中央應負責而沒做好，以致使綠營參選人必須承接其迴力鏢。賴清德欠缺良好的政治判斷力，在去年大罷免期間已一覽無遺；如今他又變本加厲，賴卓體制成為「票房毒藥」也就是必然的結果。

在綠營選將的盤算，「蹭蔡」與其說是為了爭取「勝選機會極大化」，不如說是為了避免選情被賴卓體制拖累減分。請來蔡英文當「輔選領頭羊」，雖未必對選情有多大加分作用，但至少可壓低賴卓體制對選情掣肘。對賴總統而言，最酸澀的苦果，將是九合一若敗選責任得由他一肩扛起；但如果勝選，許多功勞卻會被歸給蔡英文，而不是賴卓體制的領導。

精華 FAQ

  • 因為多名候選人把輔選重心放在蔡英文身上，借她的名望拉高聲勢，卻刻意與賴清德、卓榮泰保持距離。文章認為這反映綠營內部對賴卓體制的不信任。

  • 文中提到她掛名新北蘇巧慧、台東陳瑩、基隆童子瑋的競總主委，並擔任台中何欣純、嘉義市王美惠、嘉義縣蔡易餘的榮譽主委，台北市沈伯洋也由她陪同登記。

  • 文章批評賴卓團隊以對抗路線處理朝小野大局勢，並在治水、食安等議題上與地方首長硬碰，讓綠營候選人承受反噬，因而被形容成可能拖累選情的票房毒藥。

民進黨 蔡英文

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