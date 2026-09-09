「辦綠官拖延 遇蔣先查」在野轟監院濫權：人人錦衣衛

國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，監察院在無監委狀態下，竟有專員主動調查蔣萬安兒子的個案，形同「人人都是錦衣衛」。（本報資料照片）

綠營猛攻台北市長蔣萬安 長子蔣得立交換生事件，藍營北市議員昨在市政總質詢揭露監察院去電調查，質疑國家機器動起來。國民黨 立委批評，這是監察院明顯濫權，已形同「人人都是錦衣衛」；民進黨 立委則表示，尊重相關機關的調查權限，一切都要以依法行事為前提。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，監察院在無監委狀態下，竟有專員主動調查蔣萬安兒子的個案，形同「人人都是錦衣衛」。

日前僑委會委員長徐佳青違法遭裁罰案，監察院才稱因無監委而無法審議公告，如今的情況是，遇綠營官員就「等監委」，碰上蔣萬安家人卻能未立案先查，程序顯然雙標；國家機器連番抹黑出手，監察院應公開說明案件來源與法規依據、授權層級，否則預算送審時，在野黨絕不放水。

民眾黨團總召陳清龍也說，監察院無愧於「東廠院」的稱號，雙重標準、看顏色辦案，實在令人歎為觀止。同樣是違反利益衝突迴避，面對徐佳青、民進黨新北市長參選人蘇巧慧等人，監察院能包庇就包庇、能拖延就拖延，遇到在野黨的案子，國家機器立刻動起來，一個標準因人而異的監察院，早就喪失存在的意義。

國民黨桃園市議員凌濤質疑，廉政署是有多逢迎諂媚、急於表態，出來蹭只為邀功？廉政署對徐佳青母子、行政院前院長蘇貞昌父女有無比照辦理？

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，外界並非否定蔣得立的優秀，只要制度公平、按照制度來，大家不會懷疑，但政治人物面對相關議題時仍應注意社會觀感，民進黨團尊重相關機關的調查權限，一切當然都要以依法行事為前提。