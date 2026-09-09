我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

重磅快評／從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

「辦綠官拖延 遇蔣先查」在野轟監院濫權：人人錦衣衛

台灣新聞組／台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，監察院在無監委狀態下，竟有專員主動調查蔣萬...
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，監察院在無監委狀態下，竟有專員主動調查蔣萬安兒子的個案，形同「人人都是錦衣衛」。（本報資料照片）

綠營猛攻台北市長蔣萬安長子蔣得立交換生事件，藍營北市議員昨在市政總質詢揭露監察院去電調查，質疑國家機器動起來。國民黨立委批評，這是監察院明顯濫權，已形同「人人都是錦衣衛」；民進黨立委則表示，尊重相關機關的調查權限，一切都要以依法行事為前提。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，監察院在無監委狀態下，竟有專員主動調查蔣萬安兒子的個案，形同「人人都是錦衣衛」。

日前僑委會委員長徐佳青違法遭裁罰案，監察院才稱因無監委而無法審議公告，如今的情況是，遇綠營官員就「等監委」，碰上蔣萬安家人卻能未立案先查，程序顯然雙標；國家機器連番抹黑出手，監察院應公開說明案件來源與法規依據、授權層級，否則預算送審時，在野黨絕不放水。

民眾黨團總召陳清龍也說，監察院無愧於「東廠院」的稱號，雙重標準、看顏色辦案，實在令人歎為觀止。同樣是違反利益衝突迴避，面對徐佳青、民進黨新北市長參選人蘇巧慧等人，監察院能包庇就包庇、能拖延就拖延，遇到在野黨的案子，國家機器立刻動起來，一個標準因人而異的監察院，早就喪失存在的意義。

國民黨桃園市議員凌濤質疑，廉政署是有多逢迎諂媚、急於表態，出來蹭只為邀功？廉政署對徐佳青母子、行政院前院長蘇貞昌父女有無比照辦理？

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，外界並非否定蔣得立的優秀，只要制度公平、按照制度來，大家不會懷疑，但政治人物面對相關議題時仍應注意社會觀感，民進黨團尊重相關機關的調查權限，一切當然都要以依法行事為前提。

精華 FAQ

  • 新聞焦點在於藍白陣營質疑監察院於無監委狀態下，仍由專員主動調查蔣萬安長子的交換生事件，認為程序可疑、可能濫權，並要求說明案件來源與法源依據。

  • 他們認為監察院遇到綠營官員案件時常以程序或人事狀況拖延，但碰上蔣萬安家人卻能迅速啟動調查，認為標準因人而異，甚至形容已像「人人都是錦衣衛」或「東廠院」。

  • 民進黨立委莊瑞雄表示，外界並未否定相關當事人的表現，但政治人物面對爭議仍要注意社會觀感；民進黨團尊重相關機關的調查權限，但一切都必須以依法行事為前提。

民進黨 國民黨 蔣萬安

上一則

新聞眼／無齒也要咬蔣萬安 尚書大人真機靈

下一則

兼3國營事業領高薪 藍批綠宜蘭縣長候選人林國漳是肥貓

延伸閱讀

重磅快評／無齒也要咬蔣萬安 誰是監察院尚書大人？

重磅快評／無齒也要咬蔣萬安 誰是監察院尚書大人？
僑委會委員長徐佳青挨罰10萬未公告 藍白痛批監院

僑委會委員長徐佳青挨罰10萬未公告 藍白痛批監院
蔣得立事件 萊爾校長提賴清德兒拿獎學金遭綠營圍剿

蔣得立事件 萊爾校長提賴清德兒拿獎學金遭綠營圍剿
長子風波 蔣萬安轟綠操作選舉：有事衝我來

長子風波 蔣萬安轟綠操作選舉：有事衝我來

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10
福華集團第三代接班人、前台中福華大飯店董座廖國宏。(圖／福華飯店提供)

下飛機突昏倒 福華集團第三代廖國宏猝逝 享年55歲

2026-09-06 04:27

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲