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連刊5篇沈伯洋專訪 鏡文學挨批拿補助公帑輔選

記者屈彥辰洪子凱／台北9日電
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沈伯洋8日出席會計師後援會成立活動，活動還沒開始現場就已經滿場，近600支持者到...
沈伯洋8日出席會計師後援會成立活動，活動還沒開始現場就已經滿場，近600支持者到場力挺，而綠委莊瑞雄、吳思瑤、吳秉叡等人皆到場站台。（記者洪子凱／攝影）

媒體「鏡文學」刊出大篇幅專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，雖稱亦會邀約台北市長蔣萬安專訪，但仍引發質疑。民眾黨批評文策院補助鏡文學卻有輔選疑慮。國民黨立委昨表示，文策院用公帑投資鏡文學，今年選前大篇幅專訪沈伯洋是假文化之名行輔選之實，要求文化部出面說明。

沈伯洋表示，專訪內容是在講如何培養閱讀，他自認這議題很適合受訪，跟媒體有沒有接受政府補助是兩件事，如果這樣就不能採訪，恐已經打壓新聞自由。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，過去嚴審文策院預算，因發覺文策院預算都用在類似地方，現已經寫了5篇關於沈伯洋的故事，沈有什麼值得報導的地方？唯一可能就是拿公帑餵青鳥，相信這次選戰中，類似事情會層出不窮，要求文化部說明，為何會有濫用預算的情況。

國民黨立委王鴻薇說，鏡文學過去只報導文學類內容，但前天突然出現沈伯洋連續專訪內容，鏡文學對外聲稱會邀約蔣萬安，提出邀約了嗎？鏡文學是在刊出沈伯洋專訪，受到外界強烈質疑後，才說要約訪蔣萬安，這根本是被踢爆、質疑後的緊急處理。

王鴻薇說，鏡文學過去除了前總統蔡英文的相關報導外，從來沒有政治人物專訪，此時接近選舉，蔣萬安已登記成為候選人，媒體若要專訪，必須要平衡報導，但鏡文學作為媒體，竟在沈伯洋已登記成為候選人後，刊出大篇幅專訪，這不是輔選，什麼叫做輔選？

王鴻薇說，文策院用公帑投資鏡文學3.1億元台幣（約983萬5649美元），龐大投資成為鏡文學輔選工具，根本是假文化之名，行輔選之實，文化部要不要出來說明，支持文化變成支持沈伯洋？

國民黨團首席副書記長洪孟楷說，鏡文學官網上自稱不是媒體，聲稱是「鏡傳媒旗下以台灣為基地，放眼國際，小說跟劇本的平台」，選前約80天，接下來要幫沈伯洋出電影，出小說，還是要改編電視文學作品？只有想不到，沒有做不到。文化部有給補助費用，則所有公民都有權追究。如果沒有符合當初標榜的，不要假清高，也不要故意講說要訪問蔣萬安，從始至終平台就不是做這件事情。

洪孟楷表示，立法院教育文化委員會審閱相關預算時，不是最常喊要支持台灣文學，這都支持，能夠給台灣文學、文化付出、努力紮根的都支持，但不要假文化之名行政治之實，這個無法接受。

沈伯洋還原專訪內容，他表示，「鏡文學」訪問是關於閱讀這件事如何從小養成，他自認是閱讀滿多的一個人，很適合被受訪告訴大家一個文化城市，還有閱讀習慣要怎麼去培養、要怎麼念書、找方法，應該是很多人都有興趣。

沈伯洋說，他們的產業裡面有哪些IP獲得政府補助，應該是兩件事，且多少新聞媒體跟政府有各式各樣的標案，難道今天大家就不能夠在這邊，然後問自己想要問的問題，「如果說連這樣都不能採訪，我覺得這已經在打壓新聞自由了」。

媒體「鏡文學」刊出大篇幅專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，雖稱亦會邀約台北市長蔣萬...
媒體「鏡文學」刊出大篇幅專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，雖稱亦會邀約台北市長蔣萬安專訪，但仍引發質疑。國民黨立院黨團質疑，文策院用公帑投資鏡文學，今年選前大篇幅專訪沈伯洋是假文化之名行輔選之實，要求文化部出面說明。（圖／國民黨立院黨團提供）

精華 FAQ

  • 外界質疑鏡文學在選前連續刊登沈伯洋專訪，可能借文化內容替民進黨候選人造勢。國民黨與民眾黨更進一步把焦點指向文策院補助，認為有公帑輔選疑慮。

  • 他們主張文策院以3.1億元投資鏡文學，卻在選前出現大篇幅沈伯洋專訪，且鏡文學過去少碰政治人物，因此懷疑是以文化名義包裝選舉宣傳，要求文化部說明。

  • 沈伯洋表示，專訪是在談如何從小培養閱讀習慣，屬於文化與教育議題，與媒體是否接受政府補助是兩回事；他認為若因此不能受訪，反而是在打壓新聞自由。

沈伯洋 蔣萬安 國民黨

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