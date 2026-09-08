二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

民眾黨前主席柯文哲（中）今高院二審開庭，與妻子陳佩琪（右）步出高院。（記者曾原信／攝影）

民眾黨 前主席柯文哲 涉政治獻金等案，一審遭重判17年。全案上訴二審，台灣高等法院今（8）日首度開庭，高檢署洋洋灑灑提出428頁證據清單迎戰，預計下次開庭由辯方對檢方出證表示意見，原訂10月5日開庭；然而，包括柯、眾望基金會董事長李文宗的律師直呼準備不及，希望延後，受命法官呂寧莉則直言「看你們要拖多久，我們尊重」。

高院今日首度開庭審理政治獻金案，由受命法官呂寧莉主持進行。高檢署則由檢察官邱文中、梁光宗、王貞元蒞庭，提出總計428頁的證據清單，用以證明被告犯刑；柯文哲、李文宗、木可公司負責人李文娟均做無罪答辯，僅會計師端木正認罪。

庭訊歷時近1小時進入尾聲，呂寧莉曉諭未來開庭將續行整理爭執、不爭執事項，提醒辯方律師以表格方式整理完善，對檢方出證表示意見，並確認有無證據欲提出或聲請調查，排定下次10月5日開庭。不料，柯文哲、李文宗律師反應恐準備不及，庭期一度卡關。

呂寧莉逐一詢問律師意見。柯文哲的律師鄭深元首先指出，法院要求檢辯雙方以表格形式出具意見，但檢方今日僅以起訴書內容包裹，未妥善整理，法官應命檢方補正，且依刑事訴訟法規定，刑事二審屬於「覆審制」，審理程序應從頭來過。

對此，柯文哲的律師林石猛也表示，由於辯方須針對檢方400多頁的證據表示意見、證據能力，若要在10月5日前整理完畢應該不太可能，希望可以延後開庭。

「柯先生，你還想延嗎？阿是還要多久？」呂寧莉順勢詢問柯文哲意見，柯則開始抱怨，認為一審法官曾說「（證）人沒問完就繼續（羈）押」，形同「押人逼供」，所以當時捨棄很多證人沒有問；隨後，他欲言又止，嘆「不想再說」。

呂寧莉也回應，由於涉及訴訟程序，當然要考慮到被告及辯護律師意見，直言「看你們要拖多久，我們也尊重」。

經過15分鐘暫休庭討論，庭期終於拍板。由於端木正認罪，請求與其他被告程序分離，下次將於10月5日開庭；至於李文宗、李文娟排訂10月19日二度開庭；柯文哲則墊後，訂於11月19日續行準備程序。