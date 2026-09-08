新聞眼／竹縣鬧翻 藍白該看看陳其邁新書

高雄市長陳其邁（中）6日舉辦新書發表會，前總統蔡英文（右）、行政院前院長蘇貞昌（左）罕見同台，三人在台上互相調侃。（記者張議晨／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出新竹縣藍白合鬧分裂，恐影響地方選情；同時綠營則靠蔡英文與英蘇系頻繁助選，展現更強凝聚力與選戰氣勢。

藍白合在新竹縣出現分歧，效應是否擴散、是否衝擊在地選情，都宛如2024舊劇情重新上映。藍白若無法記取過往教訓，選後再懊惱也無濟於事。綠營大咖近來頻合體，前總統蔡英文 天天趕場、不僅比當總統時親民、助選力道更勝賴清德總統，英蘇系合作在此次選戰中展現一波波的力道，同樣考驗選後綠營還能有多強大的「德意志」，一場選戰，讓眾多政治人物的算計與嘴臉一一現形。

2024年大選藍白合破局後，儘管國民黨取得國會最大黨，民眾黨也取得關鍵席次，但不管是去年綠營發動的大罷免，或是柯文哲 官司相關處理手法，藍白對於執政黨如何以國家機器對待在野黨，應早已刻骨銘心，但遇到選舉利害關係，有人就忘了藍白「合則兩利、分則兩敗」的教訓。

為了教訓賴政府，藍白兩黨主席早就為今年地方大選簽下政黨協議，最近卻因竹北市長選戰搞出藍白分裂戲碼。民眾黨主席黃國昌點名批評國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩說話不算話，小草更發動「新竹縣長票投鄭朝方」、「竹北市長投邱臣遠」，如今藍白在新竹分別下達不得為其他陣營站台等命令，讓裂痕更加不可收拾。

徐欣瑩作風多次遭挑戰，不僅黨內與初選對手陳見賢的裂痕未見修補，如今更被白營扣上不誠信大帽，加上選戰操作手法屢屢引發對手、甚至黨內質疑，等於搬石頭砸自己腳不說、還搬來多顆石頭當障礙物，也讓新竹縣在今年選舉成為變數與關注焦點。

徐欣瑩（中）作風多次遭挑戰，不僅黨內與初選對手陳見賢的裂痕未見修補，如今更被白營扣上不誠信大帽，也讓新竹縣在今年選舉成為變數與關注焦點。(本報資料照片)

藍營另一個焦慮的彰化縣，在地民調最高的謝衣鳯因未獲家族支持而失之交臂，國民黨中央推出魏平政，加上與現任縣長王惠美的溝通不足、不良，都加劇選情難度；但彰化具有關鍵搖擺州地位，得彰化者得天下的歷史紀錄，讓6日的魏平政造勢大會上，黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕賣力拉抬，更可見彰化這一役對藍營的重要性。

綠營方面，前總統蔡英文從為新北市長參選人蘇巧慧站台、到南下在高雄市長陳其邁 新書發表會上，為準備接棒的賴瑞隆第四度助選，從台灣頭到台灣尾，受到的歡迎程度，更甚於當今黨主席，選戰颳起的「小英旋風」，也成為今年選舉的一大話題。

尤其6日蔡英文與前行政院長蘇貞昌一來一往的大爆料或互虧，引發諸多熱鬧回應外，蘇貞昌一席「都是小英的人」，更直接點出民進黨內如今英系、蘇系結盟的利害共同體生態。至於誰是黨內現在「歹鬥陣」的第一人，或許選後就會浮現答案。

面對選戰，藍綠白內部雖有各自問題，但藍白分裂誰能獲利，答案很清楚。面對執政黨無視在野監督的作風，被視為賴政府期中考的地方選舉，套句高雄市長陳其邁新書中的話，「沒有退路，只有全力以赴」，藍白更應有這樣的覺悟。