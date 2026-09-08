藍白由合轉戰 白營批竹縣治水空轉 縣府：下水道實施率高於平均

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠（左二）7日批新竹縣治水空轉。(圖／民眾黨提供)

AI摘要 文章摘要整理： 竹北藍白合破局後，邱臣遠批評竹縣治水進度落後並要求各陣營表態，縣府則強調下水道建設未停滯且優於平均，藍白雙方也各自呼籲別讓爭議擴大。

竹北藍白合破局，民眾黨 竹北市長參選人邱臣遠昨開「藍白對決」第一槍，舉行記者會批竹縣治水空轉5年，要求縣府及各黨縣長參選人提出治水承諾。邱臣遠說，政黨協商已告一段落，竹北市長這事「應該翻頁了」，也希望藍營「不要再吃白營豆腐」，回歸政策論述與參選人檢驗。

邱臣遠日前在臉書貼出和新竹縣副縣長陳見賢合照，表示獲得陳表達支持，引發外界揣測是否成功「挖牆角」。新竹縣長楊文科昨也在臉書貼出和陳見賢的合照，強調兩人並肩合作8年、陳見賢「始終如一」，並喊話「局勢再亂，信念不變；風浪再大，兄弟同心」，此文被視為釋放藍營團結訊息。

新竹縣長楊文科（右）7日貼出與副縣長陳見賢（左）合照，強調「兄弟同心」。(圖／截自楊文科臉書)

邱臣遠等人引用新竹縣審計室最新決算查核報告，指2021年至2025年間，竹縣規畫雨水下水道約157公里，實際完成約115公里，仍有近42公里建設缺口；芎林排水規畫更長達40年未重新檢討，橫山32年、寶山26年，新埔、新豐、湖口等地也逾10年未修訂，質疑縣府治水進度。另指竹縣去年下水道清疏因發包延遲，20公里普查未能在汛期前完成；縣府遭糾正後，原承諾今年3月完成開口契約發包，7月28日才決標。

縣政府反駁，稱竹縣下水道建設從未停滯，雨水下水道實施率73.42%、建設長度115.57公里，高於非六都縣市平均的73%。縣府表示，部分工程早已完工通水，審計報告有時差，並非工程停擺。

針對邱臣遠陣營動作，藍營地方人士認為，民眾黨在新竹縣的實力仍有限，民眾黨前主席柯文哲2024年總統大選在竹北雖拿下38%得票率，但隨著司法案件延燒，政治光環已不如以往，白營能否轉化為地方選票仍待觀察。藍營內部已定調不參與政治口水，避免陷入藍白攻防，將選戰主軸拉回政策論述與地方建設。徐欣瑩陣營採取低調應對策略，昨未回應。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長李鴻源昨表示，不應為一件事情破壞大局，即使都已登記，雙方仍可回到原點趕快比民調，雖不講棄保，起碼大家心裡有數，不要再吵下去，也不要讓爭議從竹北外溢到其他選區。民眾黨發言人張彤表示，不希望單一選區爭議產生外溢效果，事實上從立法院到宜蘭縣、新北市及其他縣市，在野合作都相當順暢，雙方也始終信守承諾。