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「被動不副署」卓榮泰自稱法案守門員 藍白：球員兼裁判

台灣新聞組／台北8日電
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行政院長卓榮泰7日聲稱是立法院法案的守門員，不副署8個法案都是被動防禦，處境就像...
行政院長卓榮泰7日聲稱是立法院法案的守門員，不副署8個法案都是被動防禦，處境就像電影「少林足球」裡的角色，一直被打。（記者黃義書／攝影）

行政院長卓榮泰多次不副署立法院三讀通過的法案，導致行政、立法兩院紛爭。卓榮泰昨聲稱，不副署立院修正通過的衛星廣播電視法、有限廣播電視法及廣播電視法，是為防止黨政軍重新介入媒體，確保媒體自主不被干涉；至於不副署立法院職權行使法修正案，是避免只讓立委助理費除罪化。

卓榮泰還以無奈表情說，所有的不副署都是被動，8個法案都是如此；他身為守門員，處境就像電影「少林足球」裡一直被打的角色，「我必須扮演這樣的角色」。

對於卓榮泰的說法，藍白立委齊聲痛批。國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，不副署是行政院主動作出的政治決定，現在卻包裝成「被動」，無非是想替踐踏國會多數、擴張行政權找理由，「憲政秩序不是少林足球」，行政院長不能球員兼裁判，甚至還想當大法官。

民眾黨團總召陳清龍也批「卓榮泰搞錯自己的身分」，如果行政院長可以審查立法院三讀的法律是否違憲，甚至連立法院通過的凍結預算決議都不甩，那麼卓榮泰根本就是手握行政權、僭越司法權、架空立法權，集大權於一身的太上皇。

卓榮泰昨出席新北林口國家檔案館金檔獎暨金質獎頒獎典禮致詞表示，檔案工作是項「寂寞的工作」，可讓後人知道歷史發生過什麼事。台灣從1945年後，歷經戰爭、經濟發展及能源等各種衝擊，經歷38年56天戒嚴，後來走向總統直選，並逐步走過民主化的過程，都應該被保存下來。

他話鋒一轉說，台灣在民主化過程中突破報禁讓媒體獲得自由，但黨國時代黨政軍介入媒體非常明顯且毫不客氣，後來經過民主程序推動黨政軍退出媒體，終於建立黨政軍沒有辦法把手伸進媒體的環境，讓媒體真正走向自主。

「確保媒體自主，我覺得我應扮演守門員角色。」卓榮泰說，立院在今年3月4日、8月17日及8月24日先後通過衛星廣播電視法、有線廣播電視法及廣播電視法等修法，這就是黨政軍要回來干涉媒體，因此他沒副署；「如果不是一個讓黨政軍復辟的修法，政院哪有理由不副署？」也因此得罪很多人，變成行政院、立法院間的重要癥結。

卓榮泰並以立法院職權行使法為例說，若副署就讓立委助理費除罪化，這個修法只對立委，並不擴及地方議會，「我當然也不能副署」；「我們所有的不副署都是被動，8個不副署的法案都是如此」。

不過，對於上述廣電三法修正「黨政軍條款」，主要是立院多數黨團都認為過去完全禁止的限制過嚴，影響產業投資；修法將「黨政軍條款」微調放寬至間接持股百分之一且調整裁罰對象，在立院屬於朝野高度共識的法案，連民進黨立委也抱持認同態度，卓揆的說法也讓立委不解。

精華 FAQ

  • 卓榮泰表示，不副署是為了阻止黨政軍重新介入媒體，維持媒體自主；另就立院職權行使法修正案，則認為若副署會讓立委助理費除罪化，因此他自稱是在被動把關。

  • 國民黨與民眾黨都認為不副署是行政院主動的政治決定，不是被動反應；他們批評卓榮泰球員兼裁判、甚至僭越司法與立法權，質疑其以行政權擴張為由架空國會。

  • 卓榮泰認為廣電三法修正可能讓黨政軍重新介入媒體，因此拒絕副署；但在立院，多數黨與部分民進黨立委認為只是放寬過嚴限制、利於產業投資，並非復辟黨政軍條款。

卓榮泰

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