黑白集／被賴清德誇獎 陳其邁小心「翻車」
賴總統大讚陳其邁的市政成績，還說自己「不隨便誇獎人」，被他誇做得好「是一件不容易的事」。賴清德也許稍微健忘了點，事實上，他誇過的人還真不少。只不過，被誇者的表現，未必像他講的那樣。
賴總統用「和我一樣是五星市長」誇陳其邁，但上一個獲得類似讚譽的，是前海基會董事長鄭文燦。除了「五星級表現」，賴總統還說鄭文燦「善於協調、調和鼎鼐」。接任賴總統擔任台南市長的黃偉哲，也是「重點誇獎戶」，說他是「綠色執政、品質保證」。
縣市長之外，獲得賴清德誇獎過最廣為人知的例子，莫過於被他譽為「民進黨孟嘗君」的吳乃仁。不僅如此，賴清德還以自己的政治生命，為其清白背書。前立委陳柏惟，被賴總統形容是「有智慧、有勇氣、有戰鬥力」；前綠委陳歐珀則被說是「守護宜蘭的重要力量」。
但這些誇獎過後，全部都大翻車。鄭文燦出任海基會董事長一個月，就因收賄下台；黃偉哲主政期間，弊案連連。吳乃仁賤賣台糖土地遭判刑，仍積欠1.7億台幣(約536萬5179美元）。陳柏惟是目前唯一一個被罷免的立委，陳歐珀則是收賄護航詐團，被重判16年。
由此看來，賴總統自稱「不常誇獎人」，不僅言過其實，且只要「顏色對了」就可獲盛讚。但以其誇獎翻車的頻率看，剛剛獲得大讚的陳其邁，還是小心為上。（轉載自聯合報）
賴清德公開稱陳其邁的市政成績很好，還用「和我一樣是五星市長」來形容他，並表示自己不會隨便誇獎人，暗示這是相當高的肯定。 內文回顧鄭文燦、黃偉哲、吳乃仁、陳柏惟與陳歐珀等人，指出他們都曾被賴清德大力稱讚，但後來不是涉貪、被判刑，就是遭罷免或重判。 作者認為賴清德誇獎他人的紀錄並不理想，因此陳其邁雖然剛獲高評價，仍應保持謹慎，避免因外界期待過高或政治風向變化而出現所謂「翻車」。
精華 FAQ
賴清德公開稱陳其邁的市政成績很好，還用「和我一樣是五星市長」來形容他，並表示自己不會隨便誇獎人，暗示這是相當高的肯定。
內文回顧鄭文燦、黃偉哲、吳乃仁、陳柏惟與陳歐珀等人，指出他們都曾被賴清德大力稱讚，但後來不是涉貪、被判刑，就是遭罷免或重判。
作者認為賴清德誇獎他人的紀錄並不理想，因此陳其邁雖然剛獲高評價，仍應保持謹慎，避免因外界期待過高或政治風向變化而出現所謂「翻車」。
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