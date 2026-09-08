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卓榮泰「不副署被動說」挨批 學者酸「連川普都只能羨慕」

台灣新聞組／台北8日電
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行政院長卓榮泰以「少林足球」守門員自比，稱八度不副署都是「被動」。 （本報資料照...
行政院長卓榮泰以「少林足球」守門員自比，稱八度不副署都是「被動」。 （本報資料照片）

行政院長卓榮泰昨稱「不副署法案都是被動而為」，引發藍白痛批。事實上，卓榮泰拒副署國會三讀法案的爭議，也登上國際公法平台「I·CONnect」。國民黨文傳會主委陳以信批評卓榮泰違憲違法、無法無天，連國際憲法學界都看不下去；卓榮泰不只破壞台灣憲政，更把台灣民主憲政的臉丟到國外去了。

陳以信指出，台灣出身、任教英國華威大學法學院的憲法學者郭銘松直指，卓榮泰把原本制衡總統的「副署權」，扭曲成對抗國會的「超級行政否決權」，威力之大「連川普都只能羨慕」。

陳以信指出，郭銘松清楚說明，憲法真正賦予行政院對抗國會法案的制度是「覆議權」，而不是「拒絕副署權」。依憲法增修條文，行政院提出覆議後，若立法院仍維持原決議，行政院長「應即接受」；卓榮泰卻在覆議失敗後拒絕副署，甚至後來連覆議都不提，直接拒絕副署國會通過的法案，等於自己發明一套憲法根本沒有的「超級行政否決權」。

國民黨立院黨團書記長許宇甄質疑，卓榮泰乾脆自己當大法官，把不副署包裝成「被動」，無非是想替踐踏國會多數、擴張行政權找理由。民眾黨團總召陳清龍也說，如果行政院可以直接不副署、不公布，憲法何必設計覆議制度？

精華 FAQ

  • 他是在回應外界對不副署爭議時，強調自己並非主動對抗立法院，而是依情勢被動處理。但在藍白陣營看來，這種說法無法掩蓋拒絕副署法案的實質效果。

  • 郭銘松認為，卓榮泰把原本用來制衡總統的副署權，扭曲成對抗國會的超級行政否決權，等於創造出憲法沒有授權的權力，違背制度設計。

  • 藍白認為行政院若對法案有異議，應先依憲法規定提出覆議，若立法院維持原決議，行政院長就應接受；不能跳過覆議，直接拒絕副署與公布。

大法官 川普 卓榮泰

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