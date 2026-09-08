卓榮泰「不副署被動說」挨批 學者酸「連川普都只能羨慕」

行政院長卓榮泰以「少林足球」守門員自比，稱八度不副署都是「被動」。 （本報資料照片）

行政院長卓榮泰 昨稱「不副署法案都是被動而為」，引發藍白痛批。事實上，卓榮泰拒副署國會三讀法案的爭議，也登上國際公法平台「I·CONnect」。國民黨文傳會主委陳以信批評卓榮泰違憲違法、無法無天，連國際憲法學界都看不下去；卓榮泰不只破壞台灣憲政，更把台灣民主憲政的臉丟到國外去了。

陳以信指出，台灣出身、任教英國華威大學法學院的憲法學者郭銘松直指，卓榮泰把原本制衡總統的「副署權」，扭曲成對抗國會的「超級行政否決權」，威力之大「連川普 都只能羨慕」。

陳以信指出，郭銘松清楚說明，憲法真正賦予行政院對抗國會法案的制度是「覆議權」，而不是「拒絕副署權」。依憲法增修條文，行政院提出覆議後，若立法院仍維持原決議，行政院長「應即接受」；卓榮泰卻在覆議失敗後拒絕副署，甚至後來連覆議都不提，直接拒絕副署國會通過的法案，等於自己發明一套憲法根本沒有的「超級行政否決權」。

國民黨立院黨團書記長許宇甄質疑，卓榮泰乾脆自己當大法官 ，把不副署包裝成「被動」，無非是想替踐踏國會多數、擴張行政權找理由。民眾黨團總召陳清龍也說，如果行政院可以直接不副署、不公布，憲法何必設計覆議制度？