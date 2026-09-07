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暗諷蔣萬安面相難看 議員酸陳時中：4年前慘敗也是看相輸的？

記者林麗玉／台北即時報導
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行政院政委陳時中（左）挺民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），對蔣萬安開酸「不要選面...
行政院政委陳時中（左）挺民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），對蔣萬安開酸「不要選面相難看的」。(聯合報系資料照)

行政院政委陳時中暗諷台北市長蔣萬安「面相難看」，要大家「選一個可愛的沈伯洋，因為他牙齒美」。國民黨議員柳采葳酸，堂堂政委不好好討論市政，居然在大眾面前談『看相、比牙齒』羞辱政敵？到底是選市長？還是選美大賽？難道陳時中2022年慘敗給蔣萬安，檢討四年結論是自己「看相輸的」？

另外，對於近日又有人散布「蔣萬安用人工生殖的方式是不愛老婆」。柳采葳轟，綠營打不下去了就瘋狂起亂，從「人工生殖不愛老婆」到「出征未成年」，你們還有基本人性嗎？

柳轟，綠營為了政治鬥爭，居然拿人家家人的生育選擇做文章，在網路上瘋狂散布「做人工生殖代表不愛老婆」這種違背醫學常理與社會倫理的惡毒言論，更是在無數辛苦求子、渴望新生命的家庭傷口上惡意灑鹽。

柳采葳在臉書說，蔣萬安大兒子憑實力考上交換生，綠營拿不出特權實據，就發動「一人一信跨海追殺」未成年孩子，大翻車之後，才急忙轉彎改扯「社會觀感不好」現在眼看什麼都打不進去，急了、破防了，陳時中連「看相面相」都拿出來打，大酸蔣萬安面相難看、面目猙獰！

「嘴裡標榜『進步價值』，自己人容貌羞辱就開脫是『開玩笑』？」柳說，沈伯洋與民進黨過去在網路上、在國會裡，天天高喊「進步、性平、反霸凌」，沈大委員自己更曾公開說過「討論長相一點意義都沒有」，把自己包裝得很高尚，奇怪怎麼陳時中當著妳的面進行赤裸裸的『容貌羞辱』時，沈大委員就選擇性失明了？自己人講就叫「牙醫角度的幽默開玩笑、代表平易近人」，別人說話就叫霸凌羞辱！

柳說，社會大眾看來，現在全台灣人民最一致的「社會觀感」，就是綠營這群為了政治利益，連人工生殖、未成年孩子、甚至歷經罹難喪子之痛的家庭都不放過，真正敗壞社會觀感、最沒人性底線的，就是民進黨自己！

台北市長蔣萬安。(聯合報系資料照)
台北市長蔣萬安。(聯合報系資料照)

精華 FAQ

  • 她批評陳時中暗諷蔣萬安「面相難看」，還要大家選「牙齒美」的沈伯洋，認為這是在大眾面前以看相、比牙齒方式羞辱政敵，偏離市政討論。

  • 她諷刺陳時中2022年敗給蔣萬安後，若把失敗歸因於「看相」，等於是檢討四年後得出自己輸在面相的荒謬結論，藉此反擊對方的容貌評論。

  • 內文指出，柳采葳指綠營還散布「人工生殖不愛老婆」的說法，並對蔣萬安未成年兒子發動攻擊，認為這些作法已越過人性與倫理底線。

蔣萬安 陳時中 沈伯洋

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