新聞眼／藍白合大局尚未動搖 仍有隱憂

竹縣藍白合破局，但暫時未殃及其他縣市；圖為民眾黨主席黃國昌（右二）3日到宜蘭輔選，表示民眾黨與他個人支持國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲的決心未動搖。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 新竹縣藍白合破局引發民眾黨站台禁令，重創國民黨選情，但衝突暫限新竹，其他縣市合作仍維持；雙方雖守住大局，未來互信卻已埋下隱憂。

竹北、竹縣藍白合破局，民眾黨 祭出站台禁令，對於國民黨在新竹縣的選情，無疑是一大衝擊；但暫時未殃及其他縣市，對藍白兩年多來的合作基礎而言，算是不幸中的萬幸。

民眾黨的決議雖然措辭強硬，範圍還是劃得很清楚，新竹縣各級選舉抽出合作協議，其他縣市不受影響。國民黨中央目前也定調是友黨內部事務，尊重且不評論。

藍營內部將此定位為政黨各有主體性的正常現象，不願將矛盾衝突檯面化。關鍵在於，民眾黨並未明言轉而支持民進黨 新竹縣長參選人鄭朝方，形同選擇讓損害停在新竹，避免向外擴散。

民眾黨人士透露，竹北市長共推人選破局來，徐欣瑩從未主動聯繫民眾黨，合作互信基礎遭破壞。竹北作為白營支持者比率最高的區塊，失去民眾黨動員與站台，國民黨縣長參選人徐欣瑩在最關鍵票倉勢必失血；其次，徐欣瑩被貼上失信標籤，也會影響中間選民對其人格特質的評價。

至於其他藍白合作縣市，藍白共推前立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨主席黃國昌也多次公開力挺國民黨台中市長參選人江啟臣 、宜蘭縣長參選人吳宗憲，新北市參選人李四川。為避免重蹈新竹縣長選舉的經驗，國民黨各地參選人應該會「把自己跟這件事情拉開」。

藍白應也體認到，2028的共同目標仍在，雙方沒有理由因為單一選區而全盤否定過去的互信基礎。不過，從這次新竹縣的紛爭來看，藍白未來的合作確實也有不少隱憂。

這次爭議能限縮在新竹縣，靠的是兩黨高層的自制與2028的共同利益，但每一次爭議都會消耗一點信任能量。短期來看，藍白合作的大局尚未動搖；但真正的考驗會落在下一場選舉出現時，雙方是否還有足夠的互信。