新聞眼／藍白合大局尚未動搖 仍有隱憂
新竹縣藍白合破局引發民眾黨站台禁令，重創國民黨選情，但衝突暫限新竹，其他縣市合作仍維持；雙方雖守住大局，未來互信卻已埋下隱憂。
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新竹縣藍白合破局引發民眾黨站台禁令，重創國民黨選情，但衝突暫限新竹，其他縣市合作仍維持；雙方雖守住大局，未來互信卻已埋下隱憂。
竹北、竹縣藍白合破局，民眾黨祭出站台禁令，對於國民黨在新竹縣的選情，無疑是一大衝擊；但暫時未殃及其他縣市，對藍白兩年多來的合作基礎而言，算是不幸中的萬幸。
民眾黨的決議雖然措辭強硬，範圍還是劃得很清楚，新竹縣各級選舉抽出合作協議，其他縣市不受影響。國民黨中央目前也定調是友黨內部事務，尊重且不評論。
藍營內部將此定位為政黨各有主體性的正常現象，不願將矛盾衝突檯面化。關鍵在於，民眾黨並未明言轉而支持民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，形同選擇讓損害停在新竹，避免向外擴散。
民眾黨人士透露，竹北市長共推人選破局來，徐欣瑩從未主動聯繫民眾黨，合作互信基礎遭破壞。竹北作為白營支持者比率最高的區塊，失去民眾黨動員與站台，國民黨縣長參選人徐欣瑩在最關鍵票倉勢必失血；其次，徐欣瑩被貼上失信標籤，也會影響中間選民對其人格特質的評價。
至於其他藍白合作縣市，藍白共推前立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨主席黃國昌也多次公開力挺國民黨台中市長參選人江啟臣、宜蘭縣長參選人吳宗憲，新北市參選人李四川。為避免重蹈新竹縣長選舉的經驗，國民黨各地參選人應該會「把自己跟這件事情拉開」。
藍白應也體認到，2028的共同目標仍在，雙方沒有理由因為單一選區而全盤否定過去的互信基礎。不過，從這次新竹縣的紛爭來看，藍白未來的合作確實也有不少隱憂。
這次爭議能限縮在新竹縣，靠的是兩黨高層的自制與2028的共同利益，但每一次爭議都會消耗一點信任能量。短期來看，藍白合作的大局尚未動搖；但真正的考驗會落在下一場選舉出現時，雙方是否還有足夠的互信。
爭議核心在竹北、竹縣，民眾黨對國民黨新竹縣選戰祭出站台禁令，直接衝擊縣長參選人徐欣瑩。由於竹北是白營支持者較集中的區塊，國民黨在關鍵票倉勢必受損。 文章指出，民眾黨決議的範圍劃得很清楚，只抽出新竹縣各級選舉合作協議，其他縣市不受影響。這顯示雙方仍顧及2028共同目標，刻意把損害控制在新竹，不讓衝突外溢。 最大隱憂是每一次爭議都會消耗互信能量，這次雖靠高層自制將衝突限縮在新竹，但信任已被削弱。未來一旦再遇選舉協調，雙方是否還有足夠互信，將成真正考驗。
精華 FAQ
爭議核心在竹北、竹縣，民眾黨對國民黨新竹縣選戰祭出站台禁令，直接衝擊縣長參選人徐欣瑩。由於竹北是白營支持者較集中的區塊，國民黨在關鍵票倉勢必受損。
文章指出，民眾黨決議的範圍劃得很清楚，只抽出新竹縣各級選舉合作協議，其他縣市不受影響。這顯示雙方仍顧及2028共同目標，刻意把損害控制在新竹，不讓衝突外溢。
最大隱憂是每一次爭議都會消耗互信能量，這次雖靠高層自制將衝突限縮在新竹，但信任已被削弱。未來一旦再遇選舉協調，雙方是否還有足夠互信，將成真正考驗。
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