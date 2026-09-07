陳時中暗諷蔣萬安面相難看 沈伯洋稱是牙醫角度開玩笑
沈伯洋對陳時中以牙醫角度評論蔣萬安外貌的說法緩頰，稱其帶點玩笑性質，並表示未來會注意用詞；他同時談到與賴清德同台造勢及要求蔣回應兒虐議題。
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沈伯洋對陳時中以牙醫角度評論蔣萬安外貌的說法緩頰，稱其帶點玩笑性質，並表示未來會注意用詞；他同時談到與賴清德同台造勢及要求蔣回應兒虐議題。
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天成立勞工後援會，行政院政委陳時中到場致詞，繼上次攻擊台北市長蔣萬安面目可憎後，昨致詞時再度攻擊蔣，稱要投給「勾錐的（沈伯洋），不要選面相難看的（蔣萬安）」。北市府怒批是容貌羞辱。沈今緩頰，稱陳從本身牙醫角度出發說他牙齒白，有點開玩笑，但未來活動中也會特別注意用詞避免讓人不愉快。
沈伯洋今天到玉成公園拜票，談到昨晚勞工後援會與賴清德總統、蔣萬安等人都有合體同框，賴總統更高唱兩首歌，為他打氣，沈表示，昨天唱「相思雨」雖然有點老，旋律還記得有點忘詞，不過幸好有提詞機，更誇讚賴總統唱得非常好音準都令人驚豔。
而面對跟蔣萬安談到兒虐，蔣卻再提毒油案，沈伯洋表示，希望蔣能夠針對問題回答，昨天場合雖大家都很忙，但他希望能先起到提醒，但看起來，結束之後蔣又提到別的地方去了，「真的是蠻可惜的。」
被媒體問到昨天勞工後援會成立陳時中致詞稱，沈很「勾錐」但不要選面相難看的，疑似暗指蔣萬安，北市府痛批是「容貌羞辱」。面對陳時中發言，沈伯洋緩頰，陳昨天是從身為牙醫方向切入，「說大家可以看到我的照片，牙齒蠻白的」有點開玩笑，主要是想強調他平易近人，面對事情時都願意去回答很親近，但之後會特別注意，用詞上面不要讓別人感受到不愉快。
陳時中致詞時再度攻擊蔣萬安，提到要投給「勾錐的」沈伯洋，不要選「面相難看的」蔣萬安，因而被外界解讀為影射外貌，北市府也立刻批評是容貌羞辱。 沈伯洋表示，陳時中是從自己牙醫的角度出發，看到他的照片覺得牙齒很白，語氣比較像開玩笑，重點是想強調他平易近人、願意回應問題，並非刻意羞辱。 沈伯洋提到昨天與賴清德、蔣萬安同台合體，賴清德還唱了兩首歌替他加油；另外他也希望蔣萬安能聚焦回答兒虐議題，不要在討論後又轉到其他話題。
精華 FAQ
陳時中致詞時再度攻擊蔣萬安，提到要投給「勾錐的」沈伯洋，不要選「面相難看的」蔣萬安，因而被外界解讀為影射外貌，北市府也立刻批評是容貌羞辱。
沈伯洋表示，陳時中是從自己牙醫的角度出發，看到他的照片覺得牙齒很白，語氣比較像開玩笑，重點是想強調他平易近人、願意回應問題，並非刻意羞辱。
沈伯洋提到昨天與賴清德、蔣萬安同台合體，賴清德還唱了兩首歌替他加油；另外他也希望蔣萬安能聚焦回答兒虐議題，不要在討論後又轉到其他話題。
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