新聞眼／打完家人打長相 無差別攻擊又來了

台北市長蔣萬安（中）遭行政院政委陳時中諷「說帥不為過，但面目猙獰」。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評民進黨針對蔣萬安家人與外貌發動攻擊，並指陳時中失言、綠營側翼操作，讓台北市長選戰再現大罷免式的無差別抹黑。

民進黨最近猛攻台北市長蔣萬安 長子蔣得立公費交換生風波，蔣萬安強調，「有任何事衝著我來，不要衝著未成年的孩子」。民進黨果然不客氣，行政院政務委員陳時中繼上次揶揄蔣萬安面目可憎後，6日更公開表示要投給「勾錐」的民進黨台北市長參選人沈伯洋 ，「不要選面相難看的」。民進黨打完家人打長相，令人熟悉的大罷免 無差別攻擊似乎又重現江湖。

沈伯洋聲稱，不管涉及獎學金或其他獎項、出國等，大家從頭到尾在討論的都不是小孩子本身，大家討論的是市政府的作為。然而，綠營側翼不僅在網路社群奚落小孩長相，還有網友自稱是蔣得立國中同學在社群平台發文聲援，結果被綠營抓包不少內容錯誤；蔣萬安6日受訪表示，現在網路言論真真假假，從過往例子也看到很多反串，「我相信民眾會看得非常清楚」。

這些攻擊伎倆都跟去年大罷免幾乎如出一轍，畢竟沈伯洋、民進黨立委吳思瑤、聯電創辦人曹興誠等「大罷免戰友」，如今仍在左右台北市長選戰策略，類似的民粹手法、人格抹黑、以假亂真等攻勢，仍是綠營選戰時慣用的奧步。

民進黨對蔣萬安的態度呈現極具諷刺的雙重標準，平日裡，綠營名嘴與民代不斷諷刺、質疑蔣萬安根本不是蔣家後代，企圖淡化他的政治血緣；但每逢選舉，蔣萬安又瞬間被貼上權貴二代、特權階級等標籤，成為民進黨激化對立的箭靶。

不禁令人想起，前總統陳水扁過去就曾在台北市長選戰操作「土狗與貴賓狗」的族群對立，這種血統雙標，不僅邏輯錯亂，更暴露出綠營選戰操作的冷血與近利。

四年前台北市長選舉，陳時中已是被市民淘汰的手下敗將，如今又對蔣萬安開酸，再度證明台北市民當年的選擇是正確的。令人擔憂的是，政壇的公共討論正迅速劣質化，不見政策、市政的理性檢驗，卻降格為對未成年子女的攻訐，政客們還要偽裝成是善良的討論，甚至退步到外貌攻擊與人身侮辱。這種不擇手段的霸凌式選戰，不僅無法帶來市政藍圖，更嚴重撕裂社會信任，降低民主選舉的格調。

大罷免的無差別攻擊再度肆虐政壇，民進黨自以為聰明，任由綠營側翼潑糞抹黑，參選人只要負責裝可愛就能全身而退，恐怕低估了台北市民的智慧。去年大罷免已經翻頁落幕，市民需要的是一場真正比較政策與治理能力的市長選舉，而不是大罷免2.0。

選市長不是面相選美比賽，更不是比誰最尖嘴猴腮，若民進黨繼續複製貼上大罷免的政治套路，只會證明一件事，換了人設、沒換腦袋，最終結局在去年大罷免就已經上演過了。