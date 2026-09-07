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陳時中「不要選面相難看的」羞辱蔣萬安 北市府反擊

記者洪子凱林麗玉／台北7日電
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行政院政委陳時中（左）挺民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），對蔣萬安開酸「不要選面...
行政院政委陳時中（左）挺民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），對蔣萬安開酸「不要選面相難看的」。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

陳時中在沈伯洋勞工後援會致詞時，因以外貌批評蔣萬安引發爭議，北市府與藍營隨即反擊，綠營則稱其本意是批評市政表現。

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨成立勞工後援會，行政院政委陳時中繼上次攻擊台北市長蔣萬安面目可憎後，昨致詞時再度攻擊蔣，稱要投給「勾錐（可愛）的（沈伯洋），不要選面相難看的（蔣萬安）」。北市府副發言人蔡畹鎣隨即反擊表示，民進黨為挺沈伯洋，先出征未成年孩子，現在又換蔣市長，是在對兩代人進行容貌羞辱？

針對陳時中發言，蔡畹鎣說，民進黨為了挺沈伯洋，現在是在對兩代人進行容貌羞辱嗎？針對沈伯洋說「討論長相一點意義都沒有」，蔡說，這句話應該送給陳時中，有閒工夫研究面相，不如替人民關心的毒油案找出真相，這才是陳政委該做的正事。

沈伯洋勞工後援會包含陳時中、勞動部長洪申翰、苗栗市長參選人林月琴、立委吳思瑤及綠營議員、勞工代表等人，現場聚集逾500人。陳時中一上台就誇站在身旁的沈伯洋「勾錐」，隨即爆出金句說，選舉要選可愛的，「不要選面相難看的」，還說，他身為牙醫師，看沈伯洋牙齒這麼美，選他就對了。

陳時中還提到近日去高雄聽音樂會，想起早期國民黨執政時愛河是臭的、經濟起不來，直到民進黨執政才逐漸進步，也批蔣萬安四年前與他競選時，稱要台北的兒童哭啼聲變成交響樂，「這交響樂實在是有夠難聽啦」，怒嗆台北現在什麼都沒有，剩下兒虐、廢監察院、倒閣，「最厲害的剩下一瓶牛奶」，該做的都沒在做。

對於陳時中用語惹議，民進黨北市議員陳賢蔚緩頰說，陳時中本意並非在歧視容貌，藍營不斷混淆視聽、轉移焦點；陳時中指的是從10歲女童性猥褻案、遮陽傘、狗籠吸菸區、兒子未利益迴避等議題，蔣萬安都是用猙獰臉孔面對理性批判與質疑，陳時中指的是相由心生，並非指容貌。

國民黨北市議員詹為元則批，陳時中上次北市長選舉輸給蔣萬安之後，「酸葡萄心態」講話愈來愈尖酸刻薄，用外貌影射別人長相，就是惡質選舉文化。

精華 FAQ

  • 他在沈伯洋勞工後援會上，稱要投給可愛的沈伯洋，不要選面相難看的蔣萬安，還以牙醫身分稱沈伯洋牙齒很美，因而被認為是在羞辱外貌。

  • 蔡畹鎣批評民進黨為了力挺沈伯洋，先出征未成年孩子，現在又針對蔣萬安，質疑這是否是在對兩代人進行容貌羞辱，並要求對方把焦點放回正事。

  • 綠營議員陳賢蔚認為陳時中是在批評蔣萬安面對質疑時的猙獰表情，並非歧視容貌；藍營議員詹為元則痛批這是輸掉選舉後的酸葡萄心態，屬惡質選舉文化。

蔣萬安 陳時中 沈伯洋

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