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觀察站／黨內外兩道裂痕 徐欣瑩怎拆彈

記者 郭政芬
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國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩才走過黨內初選餘波，如今又面臨藍白合破局。（記者蘇健忠...
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩才走過黨內初選餘波，如今又面臨藍白合破局。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

徐欣瑩在新竹縣長選戰中同時遭遇黨內裂痕與藍白合破局，民眾黨切割恐削弱竹北票源，反讓鄭朝方有機會擴大爭取中間選民。

新竹縣長選戰表面看是藍綠對決，真正關鍵仍在竹北。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩才走過黨內初選餘波，如今又面臨藍白合破局，民眾黨更祭出黨紀切割。民眾黨將爭議焦點鎖定在「承諾與誠信」，恐進一步加深白營支持者對徐欣瑩的不滿，也提高她在竹北爭取白營支持、整合地方選票的難度。

過去一周，藍白合在竹北市長選舉雙雙登記後便出現變數，徐欣瑩陣營試圖淡化衝突，強調「藍白合目標不變」。如今民眾黨祭出黨紀，讓竹北藍白矛盾從地方角力升高為政黨層級對立。這意味徐欣瑩不僅難獲民眾黨公開助選，竹北白營票源動向，將成為縣長選情重要變數。

尤其竹北是新竹縣人口、科技業聚落最集中區域，選民結構相對多元，向來是縣長選戰兵家必爭之地。徐欣瑩具科技背景，在竹北原有一定支持度，若藍白能順利整合，疊加藍白兩股力量，就能在竹北市長鄭朝方經營的地盤上守住陣地，甚至進一步蠶食對手基本盤。

但如今藍白從合作走向切割，徐欣瑩不只少了白營大咖、參選人助選，若小草因政黨衝突選擇不投藍、棄選，甚至轉向其他參選人，將傷及徐欣瑩選情。尤其在選情緊繃情況下，少掉的未必是大量票數，卻可能正是左右勝負的關鍵幾個百分點。

另一方面，徐欣瑩的黨內初選餘波也尚未完全化解。初選競爭對手、新竹縣副縣長陳見賢日前發聲明強調「誠信」，全文未提「團結」，外界解讀暗諷徐欣瑩。黨內、黨外兩條裂痕同時存在，對徐欣瑩而言，如何重新凝聚泛藍陣營、穩住地方組織與支持者，將是接下來的重要課題。

反觀鄭朝方，則取得操作空間。鄭朝方具竹北市長執政經驗，還屢屢強調「政績超越政黨」，試圖跳脫藍綠對決框架。過去柯文哲也形容鄭「不那麼綠」、能獲部分小草支持，如今藍白裂痕擴大，反而可能讓鄭朝方有機會承接部分對藍營失望的白營及中間選民，徐欣瑩陣營若無法拆彈，恐成為鄭朝方突破竹縣「藍天」關鍵。

精華 FAQ

  • 她一方面尚未完全化解黨內初選餘波，另一方面又碰上藍白合破局、民眾黨祭出黨紀切割，導致黨內與黨外兩道裂痕同時存在，選情更添變數。

  • 民眾黨若不再公開助選，竹北白營支持者的投票動向就更難掌握，部分小草可能棄投、轉向他人或不投藍，進而影響徐欣瑩在關鍵票倉的整合能力。

  • 鄭朝方具竹北市長執政經驗，又強調政績超越政黨，原本就有爭取部分白營與中間選民的空間；如今藍白矛盾升高，他更可能承接對藍營失望的選票。

國民黨 民眾黨

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