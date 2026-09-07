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竹縣藍白合破局 白嚴令禁挺徐欣瑩 國民黨中央暫不評論

台灣新聞組／新竹7日電
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民眾黨秘書長周榆修（左）6日表示，新竹縣若有黨員公開支持非民眾黨候選人將從嚴議處...
民眾黨秘書長周榆修（左）6日表示，新竹縣若有黨員公開支持非民眾黨候選人將從嚴議處。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

民眾黨因新竹縣藍白合作破局，宣布不再受協議拘束並禁止黨員替非民眾黨候選人站台，國民黨中央暫未回應，地方選情因此更形緊繃。

年底地方選舉登記截止，藍白共推竹北市長人選破局，民眾黨秘書長周榆修昨天表示，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩無法履行承諾，嚴重傷害藍白兩黨建立的互信基礎，未來在新竹縣，若有黨員公開支持、站台非民眾黨提名候選人，將從嚴議處，並且視情節最重除名處分。

徐欣瑩競辦表示，徐欣瑩希望藍白合目標不變「2026贏得勝選、2028下架民進黨」。邱臣遠發言人表示，身為黨中央正式徵召的竹北市長參選人，會堅定選到底，全力爭取市民認同。

民眾黨中央委員會、中央評議委員會昨天舉行臨時擴大會議，討論新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員、新竹縣各鄉鎮市民代表等各級選舉紀律規範。周榆修會後舉行記者會表示，民眾黨決議新竹縣各級選舉不再受「民眾黨與國民黨2026聯合治理暨地方選舉合作協議」拘束，未來將自主決定合作對象與選舉布局。

周榆修說，過去一個星期以來，感謝各界好友熱心居中奔走協調，許多國民黨立委也表達「願意為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台」，藍白兩黨過去在立法院並肩作戰、共同推動改革法案，去年更攜手對抗民進黨與民間團體發起的「大惡罷」，雙方早已累積一定互信情誼。

周榆修表示，國民黨新竹縣黨部先前發布公開信並祭出黨紀，要求自家黨員不得為「非國民黨提名參選人」站台或公開助選，此舉不僅令許多國民黨立委深感無奈，更充分印證在新竹縣選舉方面，「國民黨與本黨之間已不存在任何合作與互信基礎」。不過周榆修也表示，藍白合作「其他地方要分開看」。

針對白營決定，國民黨中央昨天暫不評論。國民黨新竹縣黨部回應，當初公開信是依黨章及黨中央規範發布例行選務提醒，未涉及在野政黨、候選人或合作關係。

針對2026年新竹縣各級選舉因應方式，民眾黨決議採行「新竹縣選區自主原則」，不受「民眾黨與國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」相關拘束，民眾黨將自行選擇合作對象。

周榆修表示，民眾黨徵召邱臣遠參選竹北市長，依據紀律評議裁決準則相關規定，全體同志應該團結一致全力輔選。如果違反相關規範，將依民眾黨章程及「紀律評議裁決準則」嚴格落實調查與裁決，絕不寬貸。

至於違紀站台有何懲處？合作對象是否可能轉向民進黨？周榆修受訪時說，「在這一刻，兩邊（指藍綠陣營）都不准去，如果有違反規定，一律送中評會議處，最重還是除名」。

民眾黨中央昨天的禁令，形同藍白在新竹縣長選舉正式撕破臉。新竹白營地方人士直言「撕破臉很無奈」，基層頓感孤軍奮戰，「大人在吵架，卻波及到地方」。

新北市藍白合，地方參選人還能與國民黨新北市長參選人李四川合體，藉「母雞」拉抬曝光；新竹縣民眾黨沒有首長級人選，地方參選人原已面臨藍綠夾擊，如今又被要求不得替其他政黨縣長參選人助選，選戰更顯艱困。

該人士認為，民眾黨雖還沒有足以與藍綠兩大黨全面抗衡的實力，但選舉中仍可扮演關鍵少數，更應審慎處理政黨合作。如今藍白互信出現裂痕，最後卻讓地方承擔中央政黨角力的後果。

精華 FAQ

  • 民眾黨認為徐欣瑩無法履行先前承諾，已傷害藍白互信，因此決定新竹縣各級選舉不再受原本的聯合治理暨地方選舉合作協議限制，改由黨中央自主決定合作與布局。

  • 周榆修表示，若在新竹縣有黨員公開支持或站台非民眾黨提名候選人，將依紀律規範從嚴議處，情節最重可送中評會，甚至處以除名處分。

  • 地方人士認為，民眾黨本就面臨藍綠夾擊，如今又被限制不得替其他陣營助選，等於少了外部支援，選戰更艱困，也讓地方承受中央政黨角力的後果。

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