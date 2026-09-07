竹縣藍白合破局 白嚴令禁挺徐欣瑩 國民黨中央暫不評論

民眾黨秘書長周榆修（左）6日表示，新竹縣若有黨員公開支持非民眾黨候選人將從嚴議處。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 民眾黨因新竹縣藍白合作破局，宣布不再受協議拘束並禁止黨員替非民眾黨候選人站台，國民黨中央暫未回應，地方選情因此更形緊繃。

年底地方選舉登記截止，藍白共推竹北市長人選破局，民眾黨 秘書長周榆修昨天表示，國民黨 新竹縣長參選人徐欣瑩無法履行承諾，嚴重傷害藍白兩黨建立的互信基礎，未來在新竹縣，若有黨員公開支持、站台非民眾黨提名候選人，將從嚴議處，並且視情節最重除名處分。

徐欣瑩競辦表示，徐欣瑩希望藍白合目標不變「2026贏得勝選、2028下架民進黨 」。邱臣遠發言人表示，身為黨中央正式徵召的竹北市長參選人，會堅定選到底，全力爭取市民認同。

民眾黨中央委員會、中央評議委員會昨天舉行臨時擴大會議，討論新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員、新竹縣各鄉鎮市民代表等各級選舉紀律規範。周榆修會後舉行記者會表示，民眾黨決議新竹縣各級選舉不再受「民眾黨與國民黨2026聯合治理暨地方選舉合作協議」拘束，未來將自主決定合作對象與選舉布局。

周榆修說，過去一個星期以來，感謝各界好友熱心居中奔走協調，許多國民黨立委也表達「願意為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台」，藍白兩黨過去在立法院並肩作戰、共同推動改革法案，去年更攜手對抗民進黨與民間團體發起的「大惡罷」，雙方早已累積一定互信情誼。

周榆修表示，國民黨新竹縣黨部先前發布公開信並祭出黨紀，要求自家黨員不得為「非國民黨提名參選人」站台或公開助選，此舉不僅令許多國民黨立委深感無奈，更充分印證在新竹縣選舉方面，「國民黨與本黨之間已不存在任何合作與互信基礎」。不過周榆修也表示，藍白合作「其他地方要分開看」。

針對白營決定，國民黨中央昨天暫不評論。國民黨新竹縣黨部回應，當初公開信是依黨章及黨中央規範發布例行選務提醒，未涉及在野政黨、候選人或合作關係。

針對2026年新竹縣各級選舉因應方式，民眾黨決議採行「新竹縣選區自主原則」，不受「民眾黨與國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」相關拘束，民眾黨將自行選擇合作對象。

周榆修表示，民眾黨徵召邱臣遠參選竹北市長，依據紀律評議裁決準則相關規定，全體同志應該團結一致全力輔選。如果違反相關規範，將依民眾黨章程及「紀律評議裁決準則」嚴格落實調查與裁決，絕不寬貸。

至於違紀站台有何懲處？合作對象是否可能轉向民進黨？周榆修受訪時說，「在這一刻，兩邊（指藍綠陣營）都不准去，如果有違反規定，一律送中評會議處，最重還是除名」。

民眾黨中央昨天的禁令，形同藍白在新竹縣長選舉正式撕破臉。新竹白營地方人士直言「撕破臉很無奈」，基層頓感孤軍奮戰，「大人在吵架，卻波及到地方」。

新北市藍白合，地方參選人還能與國民黨新北市長參選人李四川合體，藉「母雞」拉抬曝光；新竹縣民眾黨沒有首長級人選，地方參選人原已面臨藍綠夾擊，如今又被要求不得替其他政黨縣長參選人助選，選戰更顯艱困。

該人士認為，民眾黨雖還沒有足以與藍綠兩大黨全面抗衡的實力，但選舉中仍可扮演關鍵少數，更應審慎處理政黨合作。如今藍白互信出現裂痕，最後卻讓地方承擔中央政黨角力的後果。