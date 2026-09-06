京華城案二審宣判 牽動柯文哲2028參選資格

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左三）若想競選2028年總統，二審得爭取10年以下刑度或無罪，才能重拾參選資格。(記者胡蓬生／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 京華城案二審結果將直接牽動柯文哲2028參選資格，若未在登記前改判無罪或10年以下，恐依法不得登記參選。

柯文哲 京華城弊案一審被重判17年徒刑，恐成競選2028年總統的「絆腳石」，在大選之前案件未確定，柯文哲二審得爭取10年以下刑度或無罪，才能重拾參選資格。

另柯涉「背信罪」也是二審關注焦點，該罪二審判決後是否將率先宣告定讞是關鍵。

依照總統副總統選舉罷免 法第26條規定，曾犯貪汙有罪確定者，或受死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑判決「尚未確定」者，或判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、緩刑期間或行刑權因罹於時效消滅者，不得登記為總統、副總統候選人。

柯一審依貪汙治罪條例收賄罪、刑法公益侵占罪及背信罪分別判刑，再定應執行刑17年，若二審未能於2028年總統大選登記前審結，柯確定喪失參選資格。不過，二審如能在登記前宣判，柯須力拚無罪或至少10年以下刑度，另得視未來最高法院審理進度。

其中，柯收賄罪判刑13年為最重，原因是一審認定210萬元台幣為賄賂，而柯上訴主張210萬台幣是威京集團支持民眾黨，且匯入民眾黨專戶流程透明，而非他個人帳戶，性質屬於政治獻金，這是二審主要爭點之一。

柯文哲被控挪用眾望基金會資金支付民眾黨員工薪資，一審依背信罪判處2年6月徒刑。

刑法背信罪為最重本刑5年以下的輕罪，依刑事訴訟法第376條規定，原則上不得上訴第三審。

不過，柯同案另有違背職務收賄罪等罪，背信罪二審判決是否即告確定，仍須視上訴範圍及各罪間法律關係而定，這也是二審「觀戰」重點。

柯上訴堅稱不是基金會負責人或董監事，不具背信罪「身分」，支付員工薪資符合捐助章程中公益與社會服務範疇。

受柯文哲競選總部委任做帳的會計師端木正，一審因政治獻金申報不實遭判刑一年，上訴二審卻「驚天逆轉」認罪並請求輕判，也為柯案增添變數。