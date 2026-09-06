觀察站／綠3天王盡出 放下矛盾力拚新北

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前中）5日在板橋區舉行競選總部成立大會，和總統賴清德（前左）、前總統蔡英文（前右）牽手合體亮相。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 民進黨為拚年底新北勝選，罕見集結賴清德、蔡英文與陳其邁力挺蘇巧慧，盼以新北戰果作為執政黨期中考成績，也提前布局2028前哨戰。

年底九合一選戰，民進黨 喊出「坐七望八拚九」，其中最關鍵的「拚九」重中之重，正是全台灣人口最多的新北市，昨天民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選總部成立，綠營人氣最高的「三天王」賴清德、蔡英文 、陳其邁 齊出動，放下黨內部矛盾重兵部署，足見新北就是執政黨設定的最關鍵一役。

值得注意的是，蘇巧慧父親、行政院前院長蘇貞昌未在首場造勢露臉。畢竟，蘇貞昌對蘇巧慧來說，是資產、也是包袱，若在第一場造勢站最前面，容易讓焦點從「蘇巧慧要選新北」變成「蘇貞昌再次領軍」的印象。

至於綠營「三天王」齊加持，整體政治布局緊扣年底選戰，賴總統需要一場足以證明執政黨戰力的勝利，蘇巧慧登記參選後，第一場「御駕親征」造勢就是新北，昨天賴更是直言「雖然我們贏面不錯，但對手也不軟。」力拚穩固綠營主戰場，若年底讓新北「藍天變綠地」，不只是一場地方選舉勝利，等同也是賴清德「期中考」的最佳成績單。

蔡英文不只是站台，更挑大梁出任蘇巧慧競選總部主委，她卸任總統兩年多來，活躍於網路社群，卻與派系和政壇保持距離，但新北一役可證明，她仍可在關鍵選戰發揮影響力，甚至蔡在部分年輕及中間選民有一定好感度，更是蘇巧慧需要補強的選票區塊。

陳其邁擺出十足「尊賴」態度，但親近英系的黨內派系屬性，也讓黨內接班梯隊競爭白熱化，昨藉由南北串聯累積黨內政治能見度，成為輔選天王也是晉身綠營「未來共主」的重要道路。

綠營深知新北戰役不好打，三天王放下過去派系競逐，賴清德、蔡英文一同牽起蘇巧慧的手，不僅炒熱選情，更是展現出民進黨每逢選舉一致砲口對外的傳統，也讓這場選戰已超越單純的地方首長之爭，藍營天王也即將在新北大造勢亮相，藍綠天王盡出，新北一役將成2028年關鍵前哨戰。