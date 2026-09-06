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新北決勝關鍵 李四川加強空戰爭年輕選票

記者王慧瑛張策／新北6日電
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國民黨新北市長參選人李四川加強空戰，也透過辦匹克球、卡牌等活動，吸引年輕族群參與...
國民黨新北市長參選人李四川加強空戰，也透過辦匹克球、卡牌等活動，吸引年輕族群參與。（圖／李四川競辦提供）

AI摘要

文章摘要整理：

新北市長選戰膠著，李四川一方面擴大陸戰，一方面靠年輕幕僚、政策與分眾活動搶攻青年與中間選民，蘇巧慧則以年輕化社群操作迎戰。

新北市長藍綠戰況膠著多時，國民黨新北市長參選人李四川持續擴大陸戰，並同步加強空戰，團隊至少提出20項議題要和對手交鋒，也透過辦匹克球、卡牌、戰鬥陀螺等活動，吸引年輕族群參與。藍營直言，年輕、中間選民比較游離且善變，選前30天是關鍵。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧從團隊成員到議題操作都刻意年輕化，3名競辦發言人均未滿30歲，搭配「水獺媽媽」Podcast、短影音及社群操作，網路上的青年聲量優勢能否真正轉化成投票率、實體動員，將是未來最大挑戰。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧從團隊成員到議題操作都刻意年輕化。（記者潘俊宏／攝影）
民進黨新北市長參選人蘇巧慧從團隊成員到議題操作都刻意年輕化。（記者潘俊宏／攝影）

68歲的李四川在籌組團隊時，便延攬年輕幕僚，競辦主任江怡臻是七年級生（民國70年代出生者），發言人也清一色是七、八年級生，以生活化方式經營社群；政策上提出青創貸款由200萬元（台幣，下同）提高至500萬元等方案，更借助台北市長蔣萬安的青年號召力，以雙北治理、交通生活圈等議題拉近與年輕選民距離。

「今年整體選情偏冷，算是陸戰年，但空戰還是非常重要。」國民黨一名中常委說，經歷大罷免疲勞動員等，選民更加厭惡藍綠，這點黨中央、立法院言行都要更加收斂，避免遭遇反彈。雖然新北藍白合作目前穩固，仍要當心藍白撕裂的矛盾從新竹縣市擴及其他縣市，約兩成未表態的選民，白營支持者選票流向仍牽動勝負。

江怡臻說，從民調觀察，李四川的中間選民支持度是穩定的，民眾黨支持者也高度認同。他們也看得出對手蘇巧慧的戰略，會以具體政見來贏得更多中間選民支持，催高投票率。

國民黨發言人、新北議員呂家愷說，傳統造勢活動容易陷入同溫層，拓票效果有限，建議結合議員參選人小雞力量，透過舉辦匹克球、卡牌、戰鬥陀螺等分眾活動，吸引對政治較冷感的年輕族群參與，自然營造對李四川的好感度。

李四川於9月12日首場大型造勢在板橋第二體育場登場，侯友宜、蔣萬安將出席，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等重量級人物也有機會現身，持續創造陸空戰力和氣勢。

「區域聯防、跨縣市的隊友助攻，是李四川很大優勢。」江怡臻說，與蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、宜蘭縣長參選人吳宗憲等人相互串聯，帶起區域防線有換粉作用，隊友各有執政品牌與口碑，成為未來跨縣市治理連線的底氣。

精華 FAQ

  • 藍營認為今年選情偏冷，年輕與中間選民較游離，選前30天尤為關鍵，因此李四川除了陸戰，也加強社群、短影音與生活化活動，盼提升好感與投票率。

  • 蘇巧慧從團隊到議題都刻意年輕化，3名競辦發言人都未滿30歲，並搭配「水獺媽媽」Podcast、短影音與社群操作，試圖把網路聲量轉成實際投票與動員。

  • 藍營認為藍白合作目前穩固，但仍要注意白營支持者流向與約2成未表態選民；此外，是否能把青年聲量、跨縣市助攻與實體動員轉化成票數，將決定勝負。

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