新聞評論／卓榮泰爽花凍結預算 凸顯賴清德棄單無情

立法院凍刪總統府國務機要費，就是要求賴清德總統（左）依憲公布五項被行政院不副署的法案，現在已增至八項，而行政院長卓榮泰（右）還在持續添加「毀憲紀錄」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評賴清德與卓榮泰無視國會決議，擅自動支凍結預算並以月餅與追加預算議題操作政治，凸顯行政權凌駕立法權的憲政爭議。

立法院審議2025年度總預算時凍結行政院未指定科目5億元（台幣，下同）預算，最近決算書上卻顯示已被行政院花光了。行政院以乾坤大挪移方式自行支用遭凍結的預算，不僅踐踏國會決議，也破壞預算體制。然而，行政院毫不理會國會凍結預算決議，錢愛怎麼花就怎麼花，卻更凸顯總統府國務機要費被凍刪，馬上就棄單弱勢月餅的決絕無情與權謀機心。

行政院長卓榮泰 踐踏國會決議，鑽巧門自行支用被凍結預算只是一例；不副署國會通過的法律，更是亂政毀憲。誰會想到，賴清德 總統競選時說「中華民國 憲法是災難」，主政後竟然真的變成事實，讓中華民國憲政運作完全成了危機災難片。賴清德無視少數政府現實，民主運作常規，強行要讓行政院凌駕國會，也讓所有憲政機關全亂了套。賴卓體制正在製造憲政災難。

卓榮泰把對總統公布法律的副署，變成對抗立法的超級否決權，衍生出總預算審議嚴重延宕等後遺症，最後立院小幅刪減通過總預算。憑良心說，3兆多的總預算，立院僅刪480億，比民進黨完全執政刪減數還少，算是夠客氣了。賴政府無法再操作藍白擋國防等抹紅訴求，就政治操作總統國務機要費遭刪凍，累及庇護工場月餅訂單，全面扭曲成立院亂刪預算，欺壓弱勢。總統府棄單影響1萬5000盒月餅，約300萬元左右。賴清德不能學卓榮泰違法擅自動支被凍結預算，但各機關運用預算補足並不難，卻偏要棄單。看卓榮泰爽花被凍結的5億元，賴清德對300萬元弱勢月餅，不是不能，而是不為。

這波月餅攻防，國民黨只能認輸。國民黨主席鄭麗文說要用私費概括承受，國民黨立院黨團也搶著買，總統府卻稱月餅已採購一空。用300萬元月餅和3兆元總預算數字相比，總統府「以小博大」的攻擊戰術奏效，甚至迫使國民黨團道歉。綠營拚選舉、玩權力詐術，政治操作高人一等，但何忍把弱勢當成政治工具？

其實真正攸關庇護工場的公務預算，平均政府每年實質編列補助的數字高達5億元，光勞動部最近年度加碼預算租金和場務服務費都增加到4.2億元，還不包括各地方政府的補助與採購數字。換句話說，這場月餅攻防就是標準的情勒政治幻象，卻極具宣傳效果。

立法院對3兆總預算刪減不到500億，但行政院還嫌不夠用，要再送6000億追加預算。預算被凍結，就自行支用；預算被刪減，就追加預算。行政院對國會審議權絲毫不以為意，只要祭出國會亂刪預算的訴求，就能掩蓋政院無能與大撒幣揮霍無度。

問題是，立法院所以凍刪總統府國務機要費，就是要求賴總統依憲公布五項被擱置的法律案，提出書面報告後即可動支凍結經費。這五項法律指的就是行政院不副署的法律，現在已增加到八項，行政院長卓榮泰還在持續添加「毀憲紀錄」，絲毫沒有反省或調整的跡象。前民進黨立委沈富雄說，違憲的行政院長連來立法院的資格都沒有；立法院長韓國瑜批行政院「把不副署當武器化」，根本是太客氣了。

賴清德擔任過國代，參與過修憲，不可能是憲政門外漢，所以會視憲法為災難，除了務實台獨工作者心中難容中華民國根本大法外，主要原因就是賴清德只有玩法弄權的政治盤算，全無憲政理念與素養，才會讓政院創造「不副署否決權」凌駕國會，讓憲法分權、制衡、覆議、釋憲等機制與設計全成具文。這不是違憲，而是毀憲；毀憲的元凶，其實就是自始視憲法為災難的賴清德。