我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

新聞評論／卓榮泰爽花凍結預算 凸顯賴清德棄單無情

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院凍刪總統府國務機要費，就是要求賴清德總統（左）依憲公布五項被行政院不副署的...
立法院凍刪總統府國務機要費，就是要求賴清德總統（左）依憲公布五項被行政院不副署的法案，現在已增至八項，而行政院長卓榮泰（右）還在持續添加「毀憲紀錄」。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評賴清德與卓榮泰無視國會決議，擅自動支凍結預算並以月餅與追加預算議題操作政治，凸顯行政權凌駕立法權的憲政爭議。

立法院審議2025年度總預算時凍結行政院未指定科目5億元（台幣，下同）預算，最近決算書上卻顯示已被行政院花光了。行政院以乾坤大挪移方式自行支用遭凍結的預算，不僅踐踏國會決議，也破壞預算體制。然而，行政院毫不理會國會凍結預算決議，錢愛怎麼花就怎麼花，卻更凸顯總統府國務機要費被凍刪，馬上就棄單弱勢月餅的決絕無情與權謀機心。

行政院長卓榮泰踐踏國會決議，鑽巧門自行支用被凍結預算只是一例；不副署國會通過的法律，更是亂政毀憲。誰會想到，賴清德總統競選時說「中華民國憲法是災難」，主政後竟然真的變成事實，讓中華民國憲政運作完全成了危機災難片。賴清德無視少數政府現實，民主運作常規，強行要讓行政院凌駕國會，也讓所有憲政機關全亂了套。賴卓體制正在製造憲政災難。

卓榮泰把對總統公布法律的副署，變成對抗立法的超級否決權，衍生出總預算審議嚴重延宕等後遺症，最後立院小幅刪減通過總預算。憑良心說，3兆多的總預算，立院僅刪480億，比民進黨完全執政刪減數還少，算是夠客氣了。賴政府無法再操作藍白擋國防等抹紅訴求，就政治操作總統國務機要費遭刪凍，累及庇護工場月餅訂單，全面扭曲成立院亂刪預算，欺壓弱勢。總統府棄單影響1萬5000盒月餅，約300萬元左右。賴清德不能學卓榮泰違法擅自動支被凍結預算，但各機關運用預算補足並不難，卻偏要棄單。看卓榮泰爽花被凍結的5億元，賴清德對300萬元弱勢月餅，不是不能，而是不為。

這波月餅攻防，國民黨只能認輸。國民黨主席鄭麗文說要用私費概括承受，國民黨立院黨團也搶著買，總統府卻稱月餅已採購一空。用300萬元月餅和3兆元總預算數字相比，總統府「以小博大」的攻擊戰術奏效，甚至迫使國民黨團道歉。綠營拚選舉、玩權力詐術，政治操作高人一等，但何忍把弱勢當成政治工具？

其實真正攸關庇護工場的公務預算，平均政府每年實質編列補助的數字高達5億元，光勞動部最近年度加碼預算租金和場務服務費都增加到4.2億元，還不包括各地方政府的補助與採購數字。換句話說，這場月餅攻防就是標準的情勒政治幻象，卻極具宣傳效果。

立法院對3兆總預算刪減不到500億，但行政院還嫌不夠用，要再送6000億追加預算。預算被凍結，就自行支用；預算被刪減，就追加預算。行政院對國會審議權絲毫不以為意，只要祭出國會亂刪預算的訴求，就能掩蓋政院無能與大撒幣揮霍無度。

問題是，立法院所以凍刪總統府國務機要費，就是要求賴總統依憲公布五項被擱置的法律案，提出書面報告後即可動支凍結經費。這五項法律指的就是行政院不副署的法律，現在已增加到八項，行政院長卓榮泰還在持續添加「毀憲紀錄」，絲毫沒有反省或調整的跡象。前民進黨立委沈富雄說，違憲的行政院長連來立法院的資格都沒有；立法院長韓國瑜批行政院「把不副署當武器化」，根本是太客氣了。

賴清德擔任過國代，參與過修憲，不可能是憲政門外漢，所以會視憲法為災難，除了務實台獨工作者心中難容中華民國根本大法外，主要原因就是賴清德只有玩法弄權的政治盤算，全無憲政理念與素養，才會讓政院創造「不副署否決權」凌駕國會，讓憲法分權、制衡、覆議、釋憲等機制與設計全成具文。這不是違憲，而是毀憲；毀憲的元凶，其實就是自始視憲法為災難的賴清德。

精華 FAQ

  • 文章認為行政院以巧門自行支用遭凍結的5億元，等同踐踏國會決議，也破壞預算制度，顯示行政權完全不把立法院的審議結果放在眼裡。

  • 作者認為賴清德支持行政院不副署與強勢主導，讓卓榮泰把副署變成對抗立法的工具，導致分權、制衡與覆議機制失靈，形成憲政運作危機。

  • 文章把國務機要費刪凍後的月餅棄單，解讀為執政者以小博大的政治操作，藉由弱勢庇護工場議題放大對立，掩蓋預算與行政爭議。

中華民國 賴清德 卓榮泰

上一則

高希均兒憶父親 「他是最富有的人」

下一則

黃國昌嗆說謊 徐欣瑩：無權承諾禮讓竹北

延伸閱讀

立院凍結5億 政院擅自動支全花光 藍委：藐視國會

立院凍結5億 政院擅自動支全花光 藍委：藐視國會
卓榮泰7案不副署「行政獨裁」 譴責案逕付二讀

卓榮泰7案不副署「行政獨裁」 譴責案逕付二讀
庇護工場月餅受衝擊 賴瑞隆轟藍白刪預算：別讓弱勢受害

庇護工場月餅受衝擊 賴瑞隆轟藍白刪預算：別讓弱勢受害
代議政治被架空、直接民主遭沒收 台灣下一步？

代議政治被架空、直接民主遭沒收 台灣下一步？

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
陳幸妤昨（12）日在趙建銘診所的Google Maps評論留下一星負評，不僅痛批醫術差勁、亂搞男女關係，更爆料自己和趙建銘早已離婚。聯合報系資料照

陳幸妤醫術如何？「人狠話不多」網友曝唯一缺點

2026-08-13 15:27

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座