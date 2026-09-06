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利益迴避是父親責任 綠委：政治波及孩子恐有反效果

記者張曼蘋陳熙文／台北6日電
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綠委林楚茵拿著網民的偷拍照片，輕率檢舉台北車站一名旅客疑為共諜。（本報資料照片）
綠委林楚茵拿著網民的偷拍照片，輕率檢舉台北車站一名旅客疑為共諜。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

綠營立委認為，選戰攻防不應波及民眾或政治人物家人，蔣萬安的孩子不該承擔政治後果，林楚茵捷運烏龍也提醒應查證後再發言。

年底選戰升溫，日前有民眾在捷運使用筆電，被質疑是「共諜」，民進黨立委林楚茵發文要求國安單位嚴查，事後證實是烏龍，近日台北市長蔣萬安兒子更被捲入政治攻防。有民進黨立委私下表示，政治攻防不應波及一般民眾或政治人物家人，否則恐引發反效果，「我們都不希望孩子受傷。」

一名民進黨立委表示，近期部分支持者在網路上的政治攻防愈演愈烈，從林楚茵相關爭議，到蔣萬安兒子也被捲入討論，已讓綠營內部感到憂心。政黨要爭取的不只是基本盤，也包括中間選民，支持者若動輒貼標籤、追殺不同意見，未必有利選情。

另一名綠委說，關心蔣萬安市政建設及個人操守的市民，應把討論焦點拉回市政，以及蔣萬安是否做好利益迴避。蔣萬安選擇走政治這條路，就必須接受檢驗，但他的孩子沒有必要承擔相關後果。但若蔣萬安身為父親沒有做好利益迴避，最大的問題仍在蔣萬安本人，不應將矛頭轉向孩子。

民進黨立委吳思瑤說，望子成龍、望女成鳳，天下父母心，無可厚非。問題在於身為城市的大家長，保護每一個孩子，應當像保護自己的孩子一樣用心。我們不該苛責、為難蔣萬安市長的孩子，孩子沒有選擇父母的權利，更不宜成為政治攻防對象。但蔣市府的兒少政策是否到位，關懷每一個學童有沒有一視同仁，這些都該虛心接受市民檢驗與公評。

綠營群體「獵巫」爭議不只一樁，日前有人在台北捷運月台使用筆記型電腦，螢幕出現「二戰區光合系統」等簡體字樣；林楚茵隨後在社群發文，呼籲國安單位嚴查，事後卻發現是烏龍一場。

有民進黨立委直言，林楚茵這次「衝太快」，類似事件仍應等事情查明後再評論，否則可能引發反效果；去年也曾發生有人檢舉赴台旅遊的五月天歌迷拍攝台北自強隧道等事件，應引以為鑑。

精華 FAQ

  • 因為支持者若動輒貼標籤、追殺不同意見，容易讓中間選民反感，也會傷及無辜。綠委認為應把焦點放回政策與操守，避免引發反效果。

  • 民進黨立委認為，蔣萬安既然從政就必須接受檢驗，但孩子沒有選擇父母的權利，不應成為攻防對象。真正該受檢視的是蔣萬安是否做好利益迴避。

  • 有綠委直言林楚茵這次衝太快，類似事件應先查明再評論，否則可能傷及無辜並引發反效果。文章也提醒，去年類似檢舉事件已值得引以為鑑。

民進黨 蔣萬安

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