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長子風波 蔣萬安轟綠操作選舉：有事衝我來

台灣新聞組／台北6日電
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民進黨猛攻台北市長蔣萬安長子蔣得立公費交換生，蔣萬安5日強調「有任何事衝著我來，...
民進黨猛攻台北市長蔣萬安長子蔣得立公費交換生，蔣萬安5日強調「有任何事衝著我來，不要衝著未成年的孩子。」（記者林伯東／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安遭綠營猛攻子女與獎補助爭議後強力回擊，指控民進黨操作未成年人與弱勢議題；學者則提醒仇恨動員雖能催票，也可能引發同情與反彈。

民進黨猛攻台北市長蔣萬安長子蔣得立公費交換生，蔣萬安昨強調「有任何事衝著我來，不要衝著未成年的孩子」，並再度砲轟賴清德總統「圍蔣救賴，賴不如蔡」，直言從中央到地方，到底是誰在用弱勢跟孩子操作選舉議題，人民都看得很清楚。

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨說，不管涉及獎學金或其他獎項、出國等，小孩子是應該要被保護的，大家從頭到尾在討論的都不是小孩子本身，大家討論的是市政府的作為。

沈伯洋表示，保護小孩一定是最高指導，結果市府竟用假消息方式，說國教署在做調查等，反而是自己把小孩推到前線，令人不能忍受，應該要確保不要把壓力放在小孩身上。

民進黨台北市長參選人沈伯洋說，大家從頭到尾在討論的都不是小孩子本身，大家討論的是...
民進黨台北市長參選人沈伯洋說，大家從頭到尾在討論的都不是小孩子本身，大家討論的是市政府的作為。（記者張文玠／攝影）

「從中央到地方，到底是誰在用弱勢跟孩子操作選舉議題？人民都看得很清楚。」蔣萬安反擊，如果不是「圍蔣救賴」，為什麼總統府要連續兩天發新聞稿？「為什麼賴總統不願意面對或說明毒油事件？而是不斷地cue我？」所以他要再次強調「圍蔣救賴，賴不如蔡。」

對於蔣得立去年童軍高考補考才通過，卻是唯一拿到特殊市長獎的人，蔣萬安說，得立有跟他分享，也介紹童軍高考整個過程確實非常不容易，絕大部分參加者也無法在第一階段就一次通過，所以依照原本規定，參與後續階段的再測，規定就是如此。對於每一位能堅定完成高考的孩子們，都應該支持跟鼓勵。

蔣得立交換生名額被質疑不符合美國國務院認定，是怎麼通過程序？蔣萬安說，已經說過非常多次，國際交換學生計畫只看學籍不看國籍，他也看到有網友發信去問了美方機構，也就證明一切合乎規定。

至於台大醫院前院長林芳郁的女兒林之昀說，父親是忠貞國民黨員，不會認同蔣萬安這種不公不義的徇私護航行為。蔣萬安回應，他尊重林院長父女，也再次說明，「我和我的家人一定會遵守規定，不會有特殊待遇。」

昨也有自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實就是，他就是自己憑實力考上了建中，拿到特殊展能的市長獎。他不該承受這麼大的惡意，也不該因為政治讓一個清白的未成年人被拖下水。

學者認為，仇恨動員需要社會累積共同壓力，就像火藥庫一點就爆；但也可能激起另一方立場的同情票，形成兩面刃的效果。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，民進黨要塑造蔣萬安一家特權的印象，但也會引發藍營或中間選民質疑，利益迴避究竟要做到甚麼程度？難道市長的小孩就完全不能申請台北市的任何一項獎補助？會不會形成無限上綱？從而催出同情或看不下去的另一批選票。因此操作仇恨動員，也有可能激起另一方的反仇恨動員，引發兩面刃的反效果。

東吳大學政治系副教授左宜恩表示，仇恨動員在去年的大罷免期間達到最高峰，可能有鑒於去年的經驗，所以目前為止藍綠白的仇恨動員情況較有所克制。不過隨著投票日逼近，在部分選情較緊繃的地區，利用仇恨動員企圖催票的情況有可能會加溫。

文化大學國發所兼任教授曲兆祥指出，仇恨動員用負面的方式刺激選民，要能激發選民反應的一項非常大前提，就是「共鳴性」，也就是社會上對這一問題已經積蓄非常大的壓力，就如同火藥庫一樣，只要有人點燃就會引爆。

精華 FAQ

  • 蔣萬安強調「有事衝著我來，不要衝著未成年的孩子」，並反批綠營是在用弱勢與孩子操作選舉議題，認為外界針對的是政治攻防，不該把壓力加在孩子身上。

  • 沈伯洋主張討論焦點應是市府作為，而非小孩本人，並批評市府以假消息稱國教署在調查，反而把孩子推到前線。他也認為保護小孩應是最高原則。

  • 學者認為仇恨動員若能與社會累積的不滿產生共鳴，可能有效催票；但若操作過頭，也可能激起中間選民或對手陣營的同情與反制，形成兩面刃效果。

蔣萬安 沈伯洋 民進黨

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