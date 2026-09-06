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黃國昌嗆說謊 徐欣瑩：無權承諾禮讓竹北

台灣新聞組／新竹6日電
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國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩接受TVBS「政治一點明」專訪，針對竹北市長藍白整合爭...
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩接受TVBS「政治一點明」專訪，針對竹北市長藍白整合爭議及外界對她「誠信」的質疑，她表示從未承諾無權決定的事情責。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

AI摘要

文章摘要整理：

新竹縣竹北市長藍白合作破局後，黃國昌與徐欣瑩隔空交鋒；徐強調未承諾無權決定之事，並表示仍願在11月28日前持續與民眾黨協調。

新竹縣竹北市長藍白合破局，國民黨縣長參選人徐欣瑩稱沒承諾禮讓竹北，也沒獲民眾黨具體承諾會支持初選。民眾黨主席黃國昌昨回應，「說話不算話已很離譜，如果還要繼續公然說謊，只會讓自己愈來愈難看」。徐欣瑩則說，從未承諾無權決定的事情，「我不該承諾的，我不會去承諾」，誠信是從政最重要資產，願意為自己說過的每一句話負責。

談到徐欣瑩對竹北市長藍白合破局的回應，黃國昌嘆了一口氣後搖頭說，「我這樣說好了，說話不算話已經很離譜了，如果還要繼續公然說謊的話，只會讓自己愈來愈難看。我話講到這邊就好。」邱臣遠表示，政治的核心價值在誠信。

徐欣瑩接受TVBS節目專訪時表示，3月5日國民黨新竹縣長初選前，她與弟弟確實曾赴民眾黨中央拜會，但當時並未獲得民眾黨對初選的明確支持，因此沒有進一步談到竹北市長提名等後續。初選勝出後，雙方雖持續溝通，她始終只有一個前提，藍白兩黨有共識，她一定全力配合。既然藍白合作是兩黨主席及政黨機制協商，她就沒有私下代替國民黨做出提名承諾的權力。

外界將竹北藍白破局責任對準徐欣瑩，她強調，全新竹縣最希望促成藍白合作的人就是她，藍白若能整合，對整體新竹縣選情、立委合作以及未來縣政推動都有幫助，因此從政治現實來看，她沒有理由希望藍白破局。這段時間即使承受各方批評，她仍不願把矛頭指向任何人，希望保留後續協調空間。

徐欣瑩表示，登記並不是藍白合作的截止日，11月28日前，大家都還有機會。她在立法院長期與民眾黨合作，今年選舉仍以在野合作為重要方向，也會持續與黃國昌、民眾黨竹北市長參選人邱臣遠等人溝通，只要藍白有共識，一定全力配合。

精華 FAQ

  • 黃國昌認為，若一方先前說話不算話已經很離譜，若再繼續公然說謊，只會讓自己愈來愈難看；他對此只簡短表達立場，未再延伸評論。

  • 徐欣瑩表示，她從未承諾自己無權決定的事情，也沒有代替國民黨做出提名承諾；3月5日拜會民眾黨時，也未獲得對初選的明確支持。

  • 徐欣瑩認為登記並非合作截止日，11月28日前仍有協調空間；她強調會持續與黃國昌、邱臣遠等人溝通，只要兩黨有共識，她就會全力配合。

黃國昌 初選 民眾黨

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