我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

魏平政競總成立 王惠美送「圓滿順利」花籃誠意遭質疑

記者劉明岩尤聰光／彰化6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部5日收到王惠美的「圓滿順利」祝賀花籃。（圖／魏...
國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部5日收到王惠美的「圓滿順利」祝賀花籃。（圖／魏平政競選總部提供）

AI摘要

文章摘要整理：

魏平政成立競總，王惠美僅先送「圓滿順利」花籃引發誠意討論，鄭麗文則出席授旗活動但面對王的提問未多作回應。

國民黨彰化縣長參選人魏平政今成立競選總部，縣長王惠美出席可能性不高，但昨先致贈「圓滿順利」花籃。國民黨主席鄭麗文被王指控彰化縣長提名過程中「已讀不回」，對媒體提問相關問題僅愣一下，隨即離去未說明。

魏平政預定今天上午在彰化市辦競總成立大會，鄭麗文、台中市長盧秀燕、雲林縣長參選人張嘉郡、縣黨部主委蕭景田、立委陳玉珍及擔任競選榮譽主任委員的前縣長阮剛猛、前勞委會主委趙守博等人出席，再由鄭麗文授旗。

魏平政競總昨收到王致贈的祝賀花籃寫著「圓滿順利」，相較於雲林縣長張麗善致贈的「高票當選」花籃，地方人士說，選舉活動中，參選人最期待收到「高票當選」，「圓滿順利」與「高票當選」仍有誠意的差別，至於是王惠美授意還是幕僚自作主張，真相一時難以釐清。

魏平政說，他前天下午送競總成立大會的邀請卡到縣長室，王惠美祝賀大會「圓滿順利」也很適切，代表滿滿誠意，外界不應過度解讀。他也提到，競總成立大會的邀請卡也送給張麗善，張雖有行程無法參加，但致贈「高票當選」花籃祝福，他也滿心感謝，兩位縣長的暖心祝福，他會全力以赴。

至於王惠美今天是否會現身魏平政競總成立大會，地方人士評估，王惠美前天才以「真相永遠只有一個」為題，哽咽吐訴國民黨彰化縣長提名過程中所受委屈，怨念頗深，一時恐無法化解，又已致贈花籃致意，參加的可能性不高。

鄭麗文昨赴台東，上午先弔唁總統府前資政饒穎奇；下午為國民黨台東縣長參選人吳秀華站台。活動結束後，媒體問王惠美稱鄭對下屆彰化縣長選舉人選建議至今「都沒有理我、也沒有聯絡過」等問題，鄭麗文先是愣了一下，隨即驅車離開。

精華 FAQ

  • 王惠美致贈的花籃寫著「圓滿順利」，相較其他人常送的「高票當選」，地方人士認為祝賀力道較弱，因此引發外界對誠意與政治態度的猜測。

  • 活動預定在彰化市舉行，鄭麗文、盧秀燕、張嘉郡、蕭景田、陳玉珍，以及前縣長阮剛猛、前勞委會主委趙守博等人都將到場，並由鄭麗文授旗。

  • 媒體追問王惠美指稱她在提名過程中「已讀不回」等說法時，鄭麗文先是愣了一下，隨即驅車離開，沒有針對相關爭議做出進一步說明。

盧秀燕 鄭麗文

上一則

黃國昌嗆說謊 徐欣瑩：無權承諾禮讓竹北

下一則

利益迴避是父親責任 綠委：政治波及孩子恐有反效果

延伸閱讀

輔選未同台 王惠美指被鄭麗文斷聯 鄭盼能盡快會面

輔選未同台 王惠美指被鄭麗文斷聯 鄭盼能盡快會面
彰縣選戰╱王惠美還沒鬆口 劉和然允9月中後助選魏平政

彰縣選戰╱王惠美還沒鬆口 劉和然允9月中後助選魏平政
藍未整合、藍白破局 范振宗嗆鄭麗文：新竹若選輸妳是戰犯

藍未整合、藍白破局 范振宗嗆鄭麗文：新竹若選輸妳是戰犯
陳見賢嫌隙未解、王惠美缺席造勢 藍營竹彰選舉都在「等一人」

陳見賢嫌隙未解、王惠美缺席造勢 藍營竹彰選舉都在「等一人」

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
陳幸妤昨（12）日在趙建銘診所的Google Maps評論留下一星負評，不僅痛批醫術差勁、亂搞男女關係，更爆料自己和趙建銘早已離婚。聯合報系資料照

陳幸妤醫術如何？「人狠話不多」網友曝唯一缺點

2026-08-13 15:27

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座