魏平政競總成立 王惠美送「圓滿順利」花籃誠意遭質疑

國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部5日收到王惠美的「圓滿順利」祝賀花籃。（圖／魏平政競選總部提供）

AI摘要 文章摘要整理： 魏平政成立競總，王惠美僅先送「圓滿順利」花籃引發誠意討論，鄭麗文則出席授旗活動但面對王的提問未多作回應。

國民黨彰化縣長參選人魏平政今成立競選總部，縣長王惠美出席可能性不高，但昨先致贈「圓滿順利」花籃。國民黨主席鄭麗文 被王指控彰化縣長提名過程中「已讀不回」，對媒體提問相關問題僅愣一下，隨即離去未說明。

魏平政預定今天上午在彰化市辦競總成立大會，鄭麗文、台中市長盧秀燕 、雲林縣長參選人張嘉郡、縣黨部主委蕭景田、立委陳玉珍及擔任競選榮譽主任委員的前縣長阮剛猛、前勞委會主委趙守博等人出席，再由鄭麗文授旗。

魏平政競總昨收到王致贈的祝賀花籃寫著「圓滿順利」，相較於雲林縣長張麗善致贈的「高票當選」花籃，地方人士說，選舉活動中，參選人最期待收到「高票當選」，「圓滿順利」與「高票當選」仍有誠意的差別，至於是王惠美授意還是幕僚自作主張，真相一時難以釐清。

魏平政說，他前天下午送競總成立大會的邀請卡到縣長室，王惠美祝賀大會「圓滿順利」也很適切，代表滿滿誠意，外界不應過度解讀。他也提到，競總成立大會的邀請卡也送給張麗善，張雖有行程無法參加，但致贈「高票當選」花籃祝福，他也滿心感謝，兩位縣長的暖心祝福，他會全力以赴。

至於王惠美今天是否會現身魏平政競總成立大會，地方人士評估，王惠美前天才以「真相永遠只有一個」為題，哽咽吐訴國民黨彰化縣長提名過程中所受委屈，怨念頗深，一時恐無法化解，又已致贈花籃致意，參加的可能性不高。

鄭麗文昨赴台東，上午先弔唁總統府前資政饒穎奇；下午為國民黨台東縣長參選人吳秀華站台。活動結束後，媒體問王惠美稱鄭對下屆彰化縣長選舉人選建議至今「都沒有理我、也沒有聯絡過」等問題，鄭麗文先是愣了一下，隨即驅車離開。