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蔣得立捲風波 國中同學發文聲援：他很冤枉、不該承受這麼大的惡意

記者林佳彣／台北即時報導
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台北市長蔣萬安長子蔣得立（右）近日捲入風波，5日一名自稱蔣得立國中同學發文指出，...
台北市長蔣萬安長子蔣得立（右）近日捲入風波，5日一名自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實是蔣得立自己憑實力考上了建中，拿到市長獎。（聯合報系資料照）

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日捲入風波，5日一名自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實就是，他就是自己憑實力考上了建中，拿到特殊展能的市長獎，「他不該承受這麼大的惡意，也不該因為政治讓一個清白的未成年人被拖下水」，也覺得他很冤枉。

一名自稱是蔣得立同屆非同班的國中同學在Threads發文指出，很高興看到許多同為此會考制度之下的考生們為他發聲，但遺憾的是，許多不明事理的成年人卻被炒作的新聞帶偏了。

該名學生說，前些日子去補習，老師竟主動開口提了這個議題，而他居然認為蔣得立是靠童軍加分上了建中，「而真正的事實就是，無論大家無論看待，他就是自己憑實力考上了建中，拿到了特殊展能的市長獎。」

他提到，特殊展能的市長獎需要提交各種憑證來加分，並在國中部內選出3位分數最高的學生頒獎。他從國一去童軍教室打掃，就經常看到蔣得立的身影，蔣勤懇地在那待了3年，是經由正當程序獲獎的。

該名學生表示，領市長獎當天，蔣得立一個人等待頒獎程序，無家長陪同，但其他與之相識的家長都有默默在照看他。許多未經允許的媒體單位直接拿著攝影機對準他拍攝，後面用在了什麼地方，不得而知。但這非常不尊重人。

他認為，「免試入學」是一個糟糕的名詞，連考生都花好一段時間了解意思，更別提家長們。免試入學就是要考會考，就是有靠會考成績來錄取高中，與市長獎無任何關係。如果蔣得立用了不佳手段來得到以上兩個成就，就得承認中華民國的運作真的有很大一部分已經敗壞了。

該名學生說，師大附中國中部雖小，全學校學生人數加起來連別的明星國中一個年級都不到，但是被主管機關嚴格控管的國立高中附屬國中部，以至於學校依法律規定，不排校排、不在早自習考算分數的考試等等。這些學校都做到了，怎麼會認為一個要依照積分頒發的獎項能靠關係隨便塞一個人進去？

他直言，錄取建中的事更是嚴重，若蔣得立用了根本不存在的方式加分入學，整個心測中心的運作有多麼大的漏洞？

精華 FAQ

  • 發文者主要澄清，蔣得立並非靠不當手段取得成就，而是透過正當程序拿到特殊展能市長獎，並憑自身實力考上建中，認為外界指控與傳言失實。

  • 文中指出，特殊展能市長獎是依提交憑證、在校內評比後頒發的獎項，和免試入學、會考錄取並無直接關係，不能被誤解為升學作弊或加分入學的依據。

  • 作者批評部分成年人被炒作新聞帶偏，也認為未經允許的媒體直接拍攝未成年人非常不尊重人，呼籲不要讓政治操作與錯誤傳聞拖累一個清白的孩子。

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