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蔣萬安再轟賴清德「為何不願面對毒油 而是不斷CUE我？」

記者林佳彣／台北即時報導
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「雲林毛巾嘉年華開幕記者會」今天下午在花博公園登場，台北市長蔣萬安現身力挺，並於...
「雲林毛巾嘉年華開幕記者會」今天下午在花博公園登場，台北市長蔣萬安現身力挺，並於活動前受訪。(記者林佳彣／攝影)

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日陷入公費交換生、童軍高考爭議，綠營市長參選人沈伯洋今稱蔣把小孩推到前線，蔣回擊是誰在用弱勢跟孩子操作選舉議題？也批如果不是「圍蔣救賴」，為什麼總統府要連續2天發新聞稿？為什麼賴總統不願意面對或說明毒油事件？而是不斷地cue他，並強調「圍蔣救賴，賴不如蔡。」

「雲林毛巾嘉年華開幕記者會」下午在花博公園登場，蔣萬安現身裡挺雲林縣長張麗善，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡也到場。蔣萬安活動前被問及大寶出國一事，沈伯洋指蔣自己把小孩推到前線，現在圍住他的不是沈伯洋，而是市民。蔣直言，從中央到地方，到底是誰在用弱勢跟孩子操作選舉議題？人民都看得很清楚。

蔣萬安也說，「如果不是『圍蔣救賴』，為什麼總統府要連續兩天發新聞稿？為什麼賴總統不願意面對或說明毒油事件？而是不斷地cue我。所以我要再次強調『圍蔣救賴，賴不如菜』。」

對於大寶去年童軍高考補考才通過，卻是唯一拿到特殊市長獎的人，遭疑因人設事。蔣萬安說，得立有跟他分享，也介紹童軍高考整個過程確實非常不容易，絕大部分的參加者也無法在第一階段就一次通過，所以依照原本規定，參與後續階段的再測，規定就是如此。對於每一位能堅定完成高考的孩子們，都應該支持跟鼓勵。

大寶交換生名額被質疑不符合美國國務院認定，是怎麼通過程序？蔣萬安說，已經說過非常多次，國際交換學生計畫只看學籍不看國籍，他也看到有網友發信去問了美方機構，也就證明一切合乎規定。

另外，台大醫院前院長林芳郁的女兒林之昀說，爸爸是忠貞國民黨員，但看到蔣萬安這種不公不義的徇私護航行為也不會認同。蔣萬安回應，他尊重林院長父女，也再次說明，「我和我的家人一定會遵守規定，不會有特殊待遇。」

聯電前董事長曹興誠也發文，建議蔣萬安即刻辭去職務，也莫妄想更上層樓，以免誤己誤人誤國。蔣萬安表示，「你說大罷免的曹興誠？他可以問問他大罷免時的戰友想法。」

精華 FAQ

  • 他表示是中央到地方都在用弱勢與孩子操作選舉議題，並反問誰才是真正在拿家人做政治攻防，同時強調自己與家人都會遵守規定，不會有特殊待遇。

  • 蔣萬安認為，總統府連續2天發新聞稿，卻不願正面說明毒油事件，反而不斷點名他，因此他解讀為藉由攻擊自己轉移外界對賴清德與中央議題的關注。

  • 他說國際交換學生計畫只看學籍不看國籍，程序已符合規定；至於童軍高考補考通過才獲獎，他認為依原本規則辦理，孩子們完成高考應該被支持與鼓勵。

賴清德 蔣萬安 沈伯洋

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